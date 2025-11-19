继BLACKPINK粉红全市，高雄再为TWICE布满蓝色，刚好还是「子瑜蓝」！

高雄继BLACKPINK演唱会来访时粉红整个城市，再为即将到来的TWICE蓝遍全高雄！

*回顾BLACKPINK「粉红高雄」：

‎〈整座高雄都变BLIИK！BLACKPINK本周开唱粉红整个高雄，陈其迈蔡英文都沦陷XD〉

「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」，高雄市政府、高雄市长陈其迈社群皆发文，此次全市应援更升级，新增成七大地标点灯，包括大港桥、卫武营国家艺术文化中心、中央公园捷运站1号出口、高雄流行音乐中心、爱河、高雄港旅运中心及美丽岛捷运站，部分地标还新增了灯光文字秀、路口有主题交通号志，捷运站更有TWICE成员亲自献声的进站广播！



高雄此次选用的颜色，是TWICE本次世界巡回演唱会「THIS IS FOR」的主视觉蓝色，虽然不是大家熟悉的杏色与桃红色组合，却恰好是子瑜在队里的代表色蓝色！这对於台湾ONCE来说又有更深层的意义了，更加期待「台湾囡仔」子瑜真的能回家乡台湾开唱的那天来临。



高雄市长陈其迈继替BLACKPINK应援，大头贴修图修成粉红色头发后，此次换蓝发还手握象徵TWICE手灯的棒棒糖，相当俏皮。



TWICE演唱会「THIS IS FOR」高雄场就在本周末22、23日举行，高雄市蓝色应援活动从18日已展开，会持续到演唱会当日为止，ONCE可别错过了！

