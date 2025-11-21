《南極的廚師》首播感動人心！白種元×林秀香×Suho×蔡鐘協4位明星挑戰極地料理，越冬隊員唯一的溫暖靠他們撐起！

想像一下，在零下數十度、食材全是冷凍、天候一變就無法起飛的南極大陸，唯一能支撐越冬隊 18 名隊員精神的，是每天「三餐」這件事。Viu 新上架的全新綜藝紀錄節目《南極的廚師》首播就掀起熱議——白種元、林秀香、EXO隊長Suho、蔡鐘協四人化身「名譽隊員」，深入南極的世宗科學基地，在極端環境中端出一頓頓溫暖的飯菜。

節目融合綜藝與自然紀錄片的真實感與重量，大自然的威脅、研究員的勇氣、明星們的赤手空拳挑戰，每一幕都讓人忍不住想繼續追下去。本篇整理節目的【四大看點】，帶大家一次掌握《南極的廚師》為什麼值得一看！



看點一：白種元坦言「其實很有負擔」──明星走進南極的真實動機

在首集裡，被問到為何願意踏上這趟南極行時，白種元毫不隱藏自己的心情。他坦言，近年明顯感受到氣候變化帶來的衝擊，他知道南極是研究氣候變遷的第一線，而這些研究員在極端環境下默默守護著重要數據，因此自己也想盡一份力，也抱著「使命感」參與節目。



然而他也坦承：「不是沒有負擔，是很有負擔的。」這句話瞬間讓節目多了份重量。不是單純上節目，而是帶著責任、帶著敬意進入人類文明的邊界，並為辛苦的越冬隊員們，帶來溫暖的飯菜。

看點二：極寒環境的真實呈現！天候連續四天阻擋「入南極」成功率只有靠運氣？

從智利的蓬塔阿雷納斯出發，四人前往南極所必經的關卡──天候條件。由於暴風雪、跑道結冰、風速過快，連續四天的出發都被迫取消。越冬隊員們的疲憊、焦躁、等待，全都毫不遮掩地呈現。



直到第五天終於收到「可出發」的消息，大家才終於露出燦爛笑容，讓觀眾也跟著鬆一口氣。



這不是一般綜藝的演出，而是真實且不可控的「南極現實」。而到了南極後，融化的冰壁、後退兩公里的冰層、露出來的基岩，都重重打在觀眾心上——地球暖化正在改變，而南極就是前線。



看點三：18名越冬隊員「食物是唯一的樂趣」──極地飲食的殘酷真相

抵達世宗基地後，迎接明星們的，是冰箱裡堆成山的「冷凍食材」。白種元一看到忍不住說：「食材非常珍貴，幾乎全部都是冷凍的，蔬菜更是稀有。」讓所有成員都嚇了一跳。

更殘酷的是——明星們連調味料都不能自帶。成員們笑著說：「白種元隊員會全部做出來吧！」但白種元苦笑回應：「像味精這種東西怎麼自己做？我也不是什麼都做得出來啊。」這段對話讓節目變得既真實又溫暖。越冬隊每天最期待的，就是三餐。吃飯不只是補充能量，更是確認自己「還活著」。對越冬隊員來說是「最重要的時刻」。



當四位明星挑起要讓 18 名隊員吃到「一頓暖餐」的任務時，不只是做菜，是在給這些被孤立在極地的人，一些安慰與力量，他們到來的責任也就更加重大了。



看點四：綜藝 × 紀錄片的完美融合！笑點、真情、危機全都有

《南極的廚師》最特別之處，是它並不只是單純的綜藝。它還有：

✔ 四位明星的自然反應、笑點與互動

✔ 南極基地的日常、越冬隊的辛勞

✔ 研究現場的真實危險

✔ 氣候變化帶來的震撼畫面

✔ 已故隊員的殉職紀錄，提醒著大家...南極不是旅遊地



四人從訓練、準備、錯愕、吃驚、感動，到真正踏上南極時的那句

「這一刻可能一輩子都難再經歷一次」

都讓觀眾跟著他們一起感受到南極的重量。

這是一個「尊敬大自然」的節目，也是「尊敬人類勇氣」的節目。

【 總結】為什麼《南極的廚師》值得你打開來看？

因為它不是預料好的綜藝，而是每一秒都與現實同步的紀錄片。

因為它不是明星玩遊戲，而是四個真實的人，在沒有舒適圈的地方，用料理去連結另一群孤立的靈魂。

因為它讓我們重新思考，什麼是「生存」、什麼是「使命」、什麼是「溫暖」。



四人能否在零下的世界做出一桌暖心料理？

越冬隊在南極的生活究竟是什麼模樣？

冰川崩落與氣候危機又會如何衝擊他們的旅程？

《南極的廚師》值得你點開，並持續追下去。逢星期日深夜11點在Viu上線！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞