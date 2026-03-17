THE BOYZ、NCT WISH 驚喜現身！最強昌珉、燦烈領軍新綜《崔氏Crew》 首波嘉賓陣容超狂

南韓演藝圈又有顏值爆棚的新綜藝可以追了！人氣男團 THE BOYZ 與 NCT WISH 即將與大前輩最強昌珉、燦烈同框，挑戰結合「路跑」與「深度訪談」的全新體驗。

根據韓媒《OSEN》17 日最新消息，由東方神起最強昌珉與 EXO 燦烈擔綱主持的 Mnet 全新網路綜藝《崔氏Crew》（최씨크루），首波嘉賓已邀來 THE BOYZ 的「兩大山脈」泳勳與賢在參與，且近期已順利完成拍攝。 NCT WISH 的 SION 與 YUSHI 也已確定接棒擔任嘉賓，即將投入拍攝。 節目預計將於 4 月正式與粉絲見面。





《崔氏Crew》是韓國首檔將近期超夯的路跑運動與訪談相結合的路跑脫口秀。 由偶像界公認的運動達人最強昌珉與燦烈親自坐鎮 MC，兩人不僅要帶領嘉賓跑起來，更要在揮汗如雨的同時挖出大明星的心裡話，超強期待感已經讓海內外粉絲坐不住。

有趣的是，節目名稱《崔氏Crew》源自於一個有趣的網路梗（Meme）：SM 偶像團體內最高挑的成員大多姓「崔」。 這始於一位粉絲的貼文，內容提名 SHINee 珉豪、少女時代秀英、Super Junior 始源等，而最強昌珉（「最」與「崔」韓文同音）與 EXO 燦烈（被粉絲戲稱為「崔安烈」）雖然不姓崔，卻也因為傲人身高而被粉絲強行「歸類」進崔氏家族。



雖然節目名稱霸氣標榜《崔氏Crew》，但放眼望去主持人竟然「沒半個人姓崔」，令節目尚未開播就已透露出獨特的幽默感。 該節目目前正緊鑼密鼓籌備中，預計 4 月正式開跑。

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