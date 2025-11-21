《南极的厨师》首播感动人心！白种元×林秀香×Suho×蔡钟协4位明星挑战极地料理，越冬队员唯一的温暖靠他们撑起！

想像一下，在零下数十度、食材全是冷冻、天候一变就无法起飞的南极大陆，唯一能支撑越冬队 18 名队员精神的，是每天「三餐」这件事。Viu 新上架的全新综艺纪录节目《南极的厨师》首播就掀起热议——白种元、林秀香、EXO队长Suho、蔡钟协四人化身「名誉队员」，深入南极的世宗科学基地，在极端环境中端出一顿顿温暖的饭菜。

节目融合综艺与自然纪录片的真实感与重量，大自然的威胁、研究员的勇气、明星们的赤手空拳挑战，每一幕都让人忍不住想继续追下去。本篇整理节目的【四大看点】，带大家一次掌握《南极的厨师》为什么值得一看！



看点一：白种元坦言「其实很有负担」――明星走进南极的真实动机

在首集里，被问到为何愿意踏上这趟南极行时，白种元毫不隐藏自己的心情。他坦言，近年明显感受到气候变化带来的冲击，他知道南极是研究气候变迁的第一线，而这些研究员在极端环境下默默守护著重要数据，因此自己也想尽一份力，也抱著「使命感」参与节目。



然而他也坦承：「不是没有负担，是很有负担的。」这句话瞬间让节目多了份重量。不是单纯上节目，而是带著责任、带著敬意进入人类文明的边界，并为辛苦的越冬队员们，带来温暖的饭菜。

看点二：极寒环境的真实呈现！天候连续四天阻挡「入南极」成功率只有靠运气？

从智利的蓬塔阿雷纳斯出发，四人前往南极所必经的关卡――天候条件。由於暴风雪、跑道结冰、风速过快，连续四天的出发都被迫取消。越冬队员们的疲惫、焦躁、等待，全都毫不遮掩地呈现。



直到第五天终於收到「可出发」的消息，大家才终於露出灿烂笑容，让观众也跟著松一口气。



这不是一般综艺的演出，而是真实且不可控的「南极现实」。而到了南极后，融化的冰壁、后退两公里的冰层、露出来的基岩，都重重打在观众心上——地球暖化正在改变，而南极就是前线。



看点三：18名越冬队员「食物是唯一的乐趣」――极地饮食的残酷真相

抵达世宗基地后，迎接明星们的，是冰箱里堆成山的「冷冻食材」。白种元一看到忍不住说：「食材非常珍贵，几乎全部都是冷冻的，蔬菜更是稀有。」让所有成员都吓了一跳。

更残酷的是——明星们连调味料都不能自带。成员们笑著说：「白种元队员会全部做出来吧！」但白种元苦笑回应：「像味精这种东西怎么自己做？我也不是什么都做得出来啊。」这段对话让节目变得既真实又温暖。越冬队每天最期待的，就是三餐。吃饭不只是补充能量，更是确认自己「还活著」。对越冬队员来说是「最重要的时刻」。



当四位明星挑起要让 18 名队员吃到「一顿暖餐」的任务时，不只是做菜，是在给这些被孤立在极地的人，一些安慰与力量，他们到来的责任也就更加重大了。



看点四：综艺 × 纪录片的完美融合！笑点、真情、危机全都有

《南极的厨师》最特别之处，是它并不只是单纯的综艺。它还有：

✔ 四位明星的自然反应、笑点与互动

✔ 南极基地的日常、越冬队的辛劳

✔ 研究现场的真实危险

✔ 气候变化带来的震撼画面

✔ 已故队员的殉职纪录，提醒著大家...南极不是旅游地



四人从训练、准备、错愕、吃惊、感动，到真正踏上南极时的那句

「这一刻可能一辈子都难再经历一次」

都让观众跟著他们一起感受到南极的重量。

这是一个「尊敬大自然」的节目，也是「尊敬人类勇气」的节目。

【 总结】为什么《南极的厨师》值得你打开来看？

因为它不是预料好的综艺，而是每一秒都与现实同步的纪录片。

因为它不是明星玩游戏，而是四个真实的人，在没有舒适圈的地方，用料理去连结另一群孤立的灵魂。

因为它让我们重新思考，什么是「生存」、什么是「使命」、什么是「温暖」。



四人能否在零下的世界做出一桌暖心料理？

越冬队在南极的生活究竟是什么模样？

冰川崩落与气候危机又会如何冲击他们的旅程？

《南极的厨师》值得你点开，并持续追下去。逢星期日深夜11点在Viu上线！

