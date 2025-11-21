TWICE彩瑛暫時中斷活動到年底！罹患「迷走神經性昏厥」將集中治療、充分休息

TWICE 彩瑛因健康問題暫停活動到年底，要好好休息，早點恢復健康啊 ㅠㅠㅠㅠ

JYP娛樂在20日的公告如下：「彩瑛近日被診斷為血管迷走神經性昏厥，雖然經過專業醫療團隊的諮詢和精密的檢查進行休養，但最終判斷需要更多時間恢復。」

接著表示：「因此經過長時間的討論後，彩瑛決定暫時中斷活動，集中於治療和安定、充分的休息。彩瑛的目標是到年末爲止充分休息和恢復身體狀態，考慮到健康是最優先的，所以今後將最少參加預定的日程或不得已不參加。」

彩瑛將缺席原訂在高雄、香港、曼谷舉行的世界巡演。JYP娛樂強調：「彩瑛本人對此也深感遺憾，對於從10月底開始沒能參加粉絲活動和世界巡演的部分，再次向粉絲們表達歉意。」最後JYP娛樂表示：「讓一直給予溫暖的愛的粉絲們擔心，真心感到抱歉。公司會盡最大努力支持彩瑛，讓她盡快以健康的面貌重新站在粉絲面前，希望大家多多支持和鼓勵她早日康復。」



另外，TWICE 今年迎來了10週年，目前她們正在進行第六次世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」。本週（22日和23日）到高雄、12月6日和7日到香港、12月13日和14日到曼谷開唱。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞