《柔美的細胞小將3》回歸倒數！最新預告曝光：「低電量宅男」金載原遇到金高銀電量回升，姐弟戀火花讓人期待爆棚

《柔美的細胞小將3》（由美的細胞小將3）即將回歸！最新釋出的預告中，「反差宅男」申馴鹿（金載原 飾）一遇到柔美（金高銀 飾）就活力全開，超萌反差讓觀眾超期待！

時隔三年回歸的《柔美的細胞小將3》，將聚焦成功成為明星作家的柔美。事業雖順利，愛情卻依舊平淡，細胞們彷彿進入了「休眠期」，毫無心跳加速的變化。直到新角色申馴鹿登場，她的生活才開始出現全新刺激與轉折。



預告中，馴鹿雖然臉上寫著「沉穩理性」，但其實藏著一個小祕密，在家外，他是名「低電量模式宅男」，電力常常只剩一格，隨時可能耗盡。面對柔美溫柔親切的問候，他只簡短回「是啊」或「對」，但一回到家，立刻180度大轉變，細胞村也瞬間亮了起來！獨自吃煎餃會開心喊「完美」，看棒球轉播時又興奮尖叫，可愛的模樣讓人忍不住笑出聲。



自稱堅定宅男的馴鹿，遇見柔美後開始悄悄改變。即使在低電量模式下，細胞也慢慢活躍起來；更神奇的是，出門在外電量竟然保持「滿格」，充滿活力。他主動說：「如果不行的話，隨時聯絡我」，柔美則回：「我自己來就好，不會打擾你」，順鹿竟回答：「不會覺得麻煩！」這些小變化，讓人更加期待他們的姐弟戀浪漫故事。



另外，《柔美的細胞小將3》將於4月13日起，每週一下午6點在 TVING 獨家先行公開兩集；同時，tvN 將於每週一、二晚上8點50分播出一集。

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