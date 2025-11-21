【韓網熱門】李龍大離婚7年後熱戀中，與前April成員尹彩暻交往！韓網：不要指指點點他人的人生，我奶奶都不這樣

韓國娛樂圈傳來甜蜜消息！前女團 April 成員、現為演員的尹彩暻與羽球男神、前國家代表李龍大已經交往將近一年，兩人相差8歲卻感情穩定，甚至會在朋友面前自然介紹對方是「我的另一半」。

李龍大曾在2017年與演員卞秀美結婚，但因個性不合，婚姻僅維持一年就於2018年離婚，目前獨自撫養女兒。他因經歷過一次傷痛，對這段感情格外慎重，對尹彩暻相當用心。尹彩暻早在2016年 I.B.I 活動時就公開表示自己是李龍大的粉絲，當時被問到最喜歡的運動項目時，她大方說「羽球大家都能接觸，但李龍大拿著球拍發球的樣子真的帥爆了！」沒想到一句「粉絲心聲」，9年後竟成真，升級成「羽球王子的女友」，浪漫又命運感十足，引發網友们的熱烈討論。



韓國網友評論：

1. 希望李龍大這次能幸福

2. 三十歲的人了，就讓他們自己過吧……

3. 哇，我竟然不知道李龍大結過婚ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. 希望你們有一段美好的戀情

5. 欸，跟離過婚的人交往有什麼問題嗎..??都是自己選擇的嘛

6. 彩暻真的ㅠㅠ 她的演藝生涯一直運氣不好，很心疼…看這些留言，雖然和大自己很多歲、離過婚的人交往可能會受傷，但希望她幸福。我當年最關注她的時候還在 April，真的希望她好好過ㅠ

7. 女生粉絲應該會有點難過…希望他對彩暻好

8. 這是當事人的問題，只要他們彼此OK就好。外人干嘛插嘴？你們自己的人生先過好吧ㅋㅋ

9. 李龍大有在養小孩？我在《我家的熊孩子》看到他常常住外面，以為他一個人住，沒看過帶小孩的畫面欸

10. 他小孩又不是已經20多歲了，沒差吧，好好交往就行

11. 又不是瞞著有小孩還跟她交往，關大家什麼事？真的管很寬

12. 真的每個人都超愛管閒事ㅋㅋㅋㅋㅋ

13. 雖然是成年男女，只要幸福就好…但如果是差二十歲又有小孩的離婚男…說真的外界會有話講也不奇怪，身邊有這樣的人都會說，更何況是藝人……總之之後好好談、幸福地交往的話，大家看法也會慢慢變好的吧

14. 《單身即地獄》、《再見愛人》這類離婚節目倒是看得很投入，現在又為什麼這樣反應

15. 女生自己說喜歡啊；又能怎樣？是她自己的選擇，即便婚後不幸福也是她的人生

16. 又不是20歲的小女孩在跟帶小孩的離婚男交往，她已經30歲了耶，她會自己做決定吧，留言到底怎樣

17. 又不是李龍大那邊有什麼問題才離婚，他現在有在認真帶孩子，交往又怎樣

18. 不是醜（男）八歲年齡差，是帥氣的八歲差，就可以

19. 有能力又帥的年長八歲離婚男！可以！恭喜恭喜

20. 真的是管太多，別人人生不要這樣指指點點，我奶奶都不會講這種話

原文：https://theqoo.net/square/3997559981

