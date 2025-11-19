Jennie、aespa確定出席《MMA 2025》！還有GD、EXO、IVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE等陣容超豪華！

今年《Melon Music Awards》（以下簡稱《MMA 2025》）的陣容也是非常厲害！大家最期待誰的舞台呢？

Kakao娛樂的音樂平台 Melon 今日（19日）公開將於12月20日在首爾高尺天空巨蛋舉行的《2025 MMA》的最終陣容，包含在全球擁有影響力的 Jennie 和第四代代表女團 aespa 的出席。



Jennie 今年3月發行首張個人正規專輯《Ruby》證明獨一無二的個性與音樂擴張性。《Ruby》接連被海外主要媒體評爲「2025年最佳專輯」之一，主打歌〈Like Jennie〉以充滿自信的訊息和強烈的表演，受到爆發性喜愛。



aespa 去年通過〈Supernova〉、〈Armageddon〉和〈Whiplash〉等三首歌曲在《2024 MMA》獲得包括大賞在內的7冠王，成爲第四代代表女團，今年也持續上升。今年發行的暗黑帥氣風〈Dirty Work〉、搖滾的龐克金屬風〈Rich Man〉都登上 Melon TOP 100 第2位、HOT 100第1位，成績也是非常優異。



此次《MMA 2025》除了 Jennie 和 aespa 之外，還有 G-Dragon（權志龍）、朴載範、10CM、ZICO、EXO、WOODZ（曹承衍）、IVE、HANRORO、BOYNEXTDOOR、RIIZE、PLAVE、NCT WISH、ILLIT、Heats2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、IDID、ALPHA DRIVE ONE、LNGSHOT等超豪華陣容。



