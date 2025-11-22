孫藝真分享獲得《青龍獎》影后的心情「到現在還不敢相信」！還公開與老公玄彬親密合照♥

孫藝真通過 IG 發表《第46屆青龍電影獎》獲獎感言，並公開與老公玄彬的合照，吸引大家的視線。

孫藝真寫道：「這幾天像一瞬間就過去了，我感覺就像飄在雲端一樣，到現在還不敢相信自己在青龍電影獎獲得最佳女主角獎和人氣獎。因爲完全沒有預想到，所以沒能充分在舞台上說幾句漂亮的話和好好感謝，多少有點遺憾。最重要的是聽說粉絲們真的真的很努力地投人氣獎，真的太感動了，我都不知該如何向你們表達感謝。」

接著提到獲獎的電影《徵人啟弒》，她坦言：「這是時隔許久拍攝的電影，也是結婚後的第一部復出作品，所以有很多擔心的地方。因爲是和和朴贊郁導演、李炳憲前輩一起，所以我覺得只要跟著他們走就行。作品完成後，我再次感受到朴贊郁導演在韓國電影界存在，是多麼值得感謝的事。」



孫藝真依序提及李炳憲、李星民、廉惠蘭、朴喜洵等演員，表示：「各自都很好地消化各自的角色，無論是人性還是演技方面，我都深深喜歡上且尊敬每一位。因為我是片場最小的一位，所以真的很幸福。」另外，她還對拍攝、照明、美術、化妝、服裝、音樂等製作組和工作人員表示感謝說：「多虧了大家，角色才能好好被呈現和發光。」



一起公開的照片是在《青龍電影獎》拍攝的四格照，孫藝真身穿閃亮的銀色禮服，展現優雅的氛圍，玄彬則身穿黑色燕尾服和蝴蝶結，兩人肩並肩、挽著胳膊擺出調皮的姿勢，真的是可愛又甜蜜呀！



