玄彬 Disney+ 新剧《韩国制造》黑化回归！「中央情报部课长×商人」的双面人生曝光

Disney+ 原创影集《韩国制造》在今天公开了玄彬展现强烈存在感的「白冀兑」个人海报与角色预告影片，气势磅礴...帅帅帅！

《韩国制造》以混乱与起飞并存的 1970 年代大韩民国为背景，讲述把国家当作收益模型、想登上富与权力顶点的男人白冀兑（玄彬 饰），与以可怕执念将他追到悬崖边的检察官张健荣（郑雨盛 饰），面对一场决定时代巨大事件的精彩故事。



从电影《机密同盟》系列、《火线交涉》、《哈尔滨》，到电视剧《爱的迫降》，跨越多种类型并稳稳站上韩国代表性演员位置的玄彬，这次在《韩国制造》中饰演中央情报部课长白冀兑，预告将展现与以往不同的新面貌，引发话题。

白冀兑是把国家当成商业模型、燃烧向著富与权力的无尽野心的角色，同时身处公权力中心的中央情报部课长，也作为推动危险事业的商人，穿梭於大胆的双重生活。他将透过兼具冷冽魅力与重量感的白冀兑，再度展现压倒性的存在感，呈现欲望赤裸的一面。



公开的白冀兑海报中，在令人联想起韩半岛的衬衫剪影上，佩戴窃听器的玄彬尖锐眼神散发非凡的气场。加上「我是商人」这句标语，提升对「白冀兑」即将展开的商业世界与其中隐藏的危险野心之好奇心。



同步公开的角色预告影片从玄彬的侧脸剪影开始，以黑白色调瞬间抓住视线。「这场局，是要有人死的战斗。而那个人不会是我。」伴随玄彬的旁白，紧张感迅速升高，搭配锐利的剪辑与紧迫的音乐，让沉浸度更上一层。凝视镜头的冷静眼神、从容姿态与表情，完整呈现白冀兑冷酷且不动摇的角色特性，引发大众好奇他究竟要以何种方式带领这场权力游戏的走向。



▼玄彬＆郑雨盛双人宣传版本：



接续的台词：「我要把比我更有力量的人拉下来，最后，改变这个世界。世界本来就是强者的战场。某人的死亡，对我来说就是机会的那种战场。」暗示著在力量即是正义的时代，白冀兑为了获得比任何人都更大的力量而不断奔向前方的价值观，留下深沉余韵。

Disney+《韩国制造》将於 12 月 24 日公开两集、31 日两集，1 月 7 日一集、1 月 14 日一集，总共六集。



