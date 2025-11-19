Jennie、aespa确定出席《MMA 2025》！还有GD、EXO、IVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE等阵容超豪华！

今年《Melon Music Awards》（以下简称《MMA 2025》）的阵容也是非常厉害！大家最期待谁的舞台呢？

Kakao娱乐的音乐平台 Melon 今日（19日）公开将於12月20日在首尔高尺天空巨蛋举行的《2025 MMA》的最终阵容，包含在全球拥有影响力的 Jennie 和第四代代表女团 aespa 的出席。



Jennie 今年3月发行首张个人正规专辑《Ruby》证明独一无二的个性与音乐扩张性。《Ruby》接连被海外主要媒体评爲「2025年最佳专辑」之一，主打歌〈Like Jennie〉以充满自信的讯息和强烈的表演，受到爆发性喜爱。



aespa 去年通过〈Supernova〉、〈Armageddon〉和〈Whiplash〉等三首歌曲在《2024 MMA》获得包括大赏在内的7冠王，成爲第四代代表女团，今年也持续上升。今年发行的暗黑帅气风〈Dirty Work〉、摇滚的庞克金属风〈Rich Man〉都登上 Melon TOP 100 第2位、HOT 100第1位，成绩也是非常优异。



此次《MMA 2025》除了 Jennie 和 aespa 之外，还有 G-Dragon（权志龙）、朴载范、10CM、ZICO、EXO、WOODZ（曹承衍）、IVE、HANRORO、BOYNEXTDOOR、RIIZE、PLAVE、NCT WISH、ILLIT、Heats2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、IDID、ALPHA DRIVE ONE、LNGSHOT等超豪华阵容。



