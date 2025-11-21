宋智孝怒了！父親渡輪事業捲入「債務爆料」疑雲，她強硬發聲：「這是明確的犯罪行為！」

《Running Man》固定成員兼演員宋智孝就父親的「債務爆料」，透過經紀公司發聲了。

今日（21日）最新消息，宋智孝所屬經紀公司 Nexus E&M 表示：「透過法律代理人南山收到一封郵件，郵件中提出最近宋智孝父親經營的公司處於債務不履行狀態的疑惑」，並說明「附加了『知名藝人父母、在電視上因渡輪事業而聞名！』等字樣的懸掛式布條設計稿等資料」。



官方表示：「這類超出單純詢問範圍、傳送布條設計稿的行為，可被解讀為意圖將布條掛在 Nexus E&M 前方，以損害宋智孝的名譽、形象，並進一步妨礙公司的正常營業活動。這種行為屬於刑事犯罪，應受到法律制裁。」

並引用法院判決強調，將會強硬應對，以避免宋智孝在演藝界的活動受到損害。公司警告：「我們絕不容忍任何形式的恐嚇、施壓或不當行為，這些行為侵犯了旗下藝人的聲譽和人格權利，更干擾了公司的正常業務活動。」

宋智孝方面表示：「若違法行為再次發生，我們將迅速採取一切可能的法律行動，包括提起刑事訴訟和追究賠償責任。」，並強調「今後我們將繼續堅決打擊任何損害旗下藝人活動的惡意行為。」



