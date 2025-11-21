【韩网热门】李龙大离婚7年后热恋中，与前April成员尹彩暻交往！韩网：不要指指点点他人的人生，我奶奶都不这样

韩国娱乐圈传来甜蜜消息！前女团 April 成员、现为演员的尹彩暻与羽球男神、前国家代表李龙大已经交往将近一年，两人相差8岁却感情稳定，甚至会在朋友面前自然介绍对方是「我的另一半」。

李龙大曾在2017年与演员卞秀美结婚，但因个性不合，婚姻仅维持一年就於2018年离婚，目前独自抚养女儿。他因经历过一次伤痛，对这段感情格外慎重，对尹彩暻相当用心。尹彩暻早在2016年 I.B.I 活动时就公开表示自己是李龙大的粉丝，当时被问到最喜欢的运动项目时，她大方说「羽球大家都能接触，但李龙大拿著球拍发球的样子真的帅爆了！」没想到一句「粉丝心声」，9年后竟成真，升级成「羽球王子的女友」，浪漫又命运感十足，引发网友们的热烈讨论。



韩国网友评论：

1. 希望李龙大这次能幸福

2. 三十岁的人了，就让他们自己过吧……

3. 哇，我竟然不知道李龙大结过婚ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. 希望你们有一段美好的恋情

5. 唉，跟离过婚的人交往有什么问题吗..??都是自己选择的嘛

6. 彩暻真的ㅠㅠ 她的演艺生涯一直运气不好，很心疼…看这些留言，虽然和大自己很多岁、离过婚的人交往可能会受伤，但希望她幸福。我当年最关注她的时候还在 April，真的希望她好好过ㅠ

7. 女生粉丝应该会有点难过…希望他对彩暻好

8. 这是当事人的问题，只要他们彼此OK就好。外人干嘛插嘴？你们自己的人生先过好吧ㅋㅋ

9. 李龙大有在养小孩？我在《我家的熊孩子》看到他常常住外面，以为他一个人住，没看过带小孩的画面唉

10. 他小孩又不是已经20多岁了，没差吧，好好交往就行

11. 又不是瞒著有小孩还跟她交往，关大家什么事？真的管很宽

12. 真的每个人都超爱管闲事ㅋㅋㅋㅋㅋ

13. 虽然是成年男女，只要幸福就好…但如果是差二十岁又有小孩的离婚男…说真的外界会有话讲也不奇怪，身边有这样的人都会说，更何况是艺人……总之之后好好谈、幸福地交往的话，大家看法也会慢慢变好的吧

14. 《单身即地狱》、《再见爱人》这类离婚节目倒是看得很投入，现在又为什么这样反应

15. 女生自己说喜欢啊；又能怎样？是她自己的选择，即便婚后不幸福也是她的人生

16. 又不是20岁的小女孩在跟带小孩的离婚男交往，她已经30岁了耶，她会自己做决定吧，留言到底怎样

17. 又不是李龙大那边有什么问题才离婚，他现在有在认真带孩子，交往又怎样

18. 不是丑（男）八岁年龄差，是帅气的八岁差，就可以

19. 有能力又帅的年长八岁离婚男！可以！恭喜恭喜

20. 真的是管太多，别人人生不要这样指指点点，我奶奶都不会讲这种话

原文：https://theqoo.net/square/3997559981

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

