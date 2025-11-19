《我獨自升級》真人版演員陣容！繼邊佑錫＆韓韶禧後《機智住院醫生生活》姜有皙也加盟，飾演男主角的助手！

Netflix 宣布製作《我獨自升級》真人版韓國影集後，讓大家都非常期待選角！

《我獨自升級》原著是 Chugong 創作的網路小說，講述被譽為獵人中最弱小的「E級獵人」成振宇，在一次次瀕臨死亡的危機中覺醒，最終成長為拯救世界的最強獵人的故事。由於原著小說有著超高人氣，之後還發展成網路漫畫、動畫、遊戲等多種形式，堪稱傳奇級 IP。



今日（19）有媒體報導，姜有皙將在劇中飾演「柳軫皓」一角，他是柳軫建設的二公子，是一個充滿膽量和義氣的人物。與成振宇結緣後，因對他的憧憬和尊敬而作爲助手活動。之前通過《苦盡柑來遇見你》、《機智住院醫生生活》、《瑞草洞》成為大勢演員的姜有皙，會在《我獨自升級》展現什麼樣的魅力？也備受關注！



Netflix 早在7月就正式宣布由邊佑錫擔任男主角，他將化身為人類最弱的獵人「成振宇」，在面臨死亡危機時覺醒並逐步升級，最終成為拯救人類的最後希望，帶來熱血的成長故事與震撼動作場面。



韓韶禧則收到女主角出演提案，有望飾演韓國唯一的女性S級獵人「車海印」。她曾在《以吾之名》、《京城怪物》等作品中展現熟練的動作演技，不少網友也表示：「她很適合這個角色」、「車海印是很棒的角色」、「韓韶禧和邊佑錫的外形很搭」等等。



另外，《我獨自升級》導演由曾執導電影《白頭山：半島浩劫》、《我的獨裁者》、的李海準導演和金丙書導演擔任，kakao娛樂和 SANAI Pictures 將負責製作。

