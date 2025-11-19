BTS柾国一年遭三度「私生闯宅」！日本女游客试图突破门锁，警方急调查

人气男团BTS防弹少年团成员柾国的私生活再度受到侵扰。 据韩媒，一名50多岁日本籍女游客於12至14日间，多次前往柾国位於首尔龙山的住所，连续按压门锁密码和门铃、企图闯入，引发警方高度关注。

首尔龙山警察署19日证实，已就该名日本女子涉嫌「住宅侵入未遂」展开立案前调查。 警方表示，14日接获「有人反覆按压玄关密码装置」的报案后，随即在现场掌握女子身分，但她是否已返回日本，仍有待厘清。 警方将先透过被害人（柾国）调查，确认详细事发经过。



令人震惊的是，柾国住所遭闯入的事件几乎两个月就发生一次。 6月一名30多岁中国籍女子深夜多次输入玄关密码，被警方逮捕，后以住宅侵入未遂被移送检方，最终因犯罪未遂且已离境而获「暂起诉」处分。 8月底，一名 40多岁韩国籍女子尾随车辆闯入柾国自宅地下停车场，被保全发现报警后。 女子被捕时甚至胡言乱语称「这是朋友家」。

柾国本人在9月直播时提及8月的闯入事件，透露了私生造成的心理压力，语带无奈地警告：「请不要再来了。 如果不想去警局，就不要闯进来。」所属社BigHit Music也表示，公司一直实施严格的艺人保护措施，未来也会更积极采取法律行动，绝不姑息非法行为。



然而警告似乎未获成效，骚扰事件持续上演。 粉丝和社会大众对於私生纠缠感到强烈愤怒，指出跟踪骚扰属於犯罪行为，必须严厉惩罚。

