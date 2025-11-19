朴寶劍、郭東延、李相二合作全新綜藝《寶劍魔法捲》開設鄉村美男理髮店！

朴寶劍要帶著好兄弟李相二和郭東延一起到「偏僻的鄉村」開設理髮店啦！好羨慕村民們喔～～～。

預計於 2026 年上半年首次播出的 tvN 全新綜藝節目《寶劍魔法捲》（寶劍Magic Curl），是擁有理髮師國家資格證的朴寶劍，與他的至親好友李相二、郭東延，在偏僻的鄉村中，一同營運既整理頭髮也整理心情的特別理髮廳的故事。朴寶劍、李相二、郭東延會和村民分享心意，彼此給予情感支持，將累積哪些溫暖的回憶，已經引起好奇。

軍隊服役期間取得理髮師資格證的朴寶劍，展開新的變身。曾說過自己替軍中同期剪頭髮時，有想像過身為髮型設計師工作的模樣，而朴寶劍的想像如今成真。雖然朴寶劍已具備相當水準的實力，但據傳他仍以與眾不同的熱情，不斷練習中。不只打理頭髮的技術，也能撫慰人心的朴寶劍活躍表現，令人期待。

從戲劇到綜藝，在多方面展現活躍存在感的李相二，將以細膩的觀察力及不知疲倦的能量吸引村民。李相二會與村民親切交流，把理髮廳打造得像是社區聊天場所般，他的魅力預計會為觀眾帶來笑容。

曾在各種綜藝節目中，以靈巧的生活手藝令人驚嘆的郭東延，則展現一人可當百人用的「超級能幹職人」面貌。憑著長期獨居的經驗，從料理到小修小補，無論理髮廳遇上什麼難關，都能幫忙解決。

特別是朴寶劍、李相二、郭東延據說已為《寶劍魔法捲》準備了約一年。從選定理髮廳地點到改造、室內設計，經手之處可謂是方方面面，思慮周全。三人因作品《雲畫的月光》和《健將聯盟》結緣後延續的深厚友情，用真心準備的《寶劍魔法捲》中，會綻放出什麼如魔法般的笑容與溫暖，這段特別的理髮廳營運記令人期待。



《寶劍魔法捲》預計於 2026 年上半年在 tvN 首播。

