朴宝剑、郭东延、李相二合作全新综艺《宝剑魔法卷》开设乡村美男理发店！

朴宝剑要带著好兄弟李相二和郭东延一起到「偏僻的乡村」开设理发店啦！好羡慕村民们喔～～～。

预计於 2026 年上半年首次播出的 tvN 全新综艺节目《宝剑魔法卷》（宝剑Magic Curl），是拥有理发师国家资格证的朴宝剑，与他的至亲好友李相二、郭东延，在偏僻的乡村中，一同营运既整理头发也整理心情的特别理发厅的故事。朴宝剑、李相二、郭东延会和村民分享心意，彼此给予情感支持，将累积哪些温暖的回忆，已经引起好奇。

军队服役期间取得理发师资格证的朴宝剑，展开新的变身。曾说过自己替军中同期剪头发时，有想像过身为发型设计师工作的模样，而朴宝剑的想像如今成真。虽然朴宝剑已具备相当水准的实力，但据传他仍以与众不同的热情，不断练习中。不只打理头发的技术，也能抚慰人心的朴宝剑活跃表现，令人期待。

从戏剧到综艺，在多方面展现活跃存在感的李相二，将以细腻的观察力及不知疲倦的能量吸引村民。李相二会与村民亲切交流，把理发厅打造得像是社区聊天场所般，他的魅力预计会为观众带来笑容。

曾在各种综艺节目中，以灵巧的生活手艺令人惊叹的郭东延，则展现一人可当百人用的「超级能干职人」面貌。凭著长期独居的经验，从料理到小修小补，无论理发厅遇上什么难关，都能帮忙解决。

特别是朴宝剑、李相二、郭东延据说已为《宝剑魔法卷》准备了约一年。从选定理发厅地点到改造、室内设计，经手之处可谓是方方面面，思虑周全。三人因作品《云画的月光》和《健将联盟》结缘后延续的深厚友情，用真心准备的《宝剑魔法卷》中，会绽放出什么如魔法般的笑容与温暖，这段特别的理发厅营运记令人期待。



《宝剑魔法卷》预计於 2026 年上半年在 tvN 首播。

