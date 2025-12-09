《請回答1988》德善×阿澤再合體！ 朴寶劍×惠利高雄晨跑合照曝光，10年後依舊超有CP感

男神朴寶劍驚喜與《請回答1988》螢幕情侶惠利「世紀同框」！

8日，朴寶劍在個人SNS上分享多張在高雄拍攝的照片，並寫下：「月光流動的高雄之夜，能一起笑、一同回應的每一刻都很珍貴。 謝謝你們給我美好的回憶，今年大家都辛苦了！」字句溫暖又撫慰。



此次朴寶劍是為了出席「2025 Asia Artist Awards（AAA）」 來到台灣，而除了典禮上的帥氣模樣外，他與惠利的「晨跑合照」更是瞬間引爆網路！兩人穿著輕便運動裝，在高雄街頭為了「消水腫」一起跑步，不但比出可愛的V手勢，還一起露出招牌燦笑，默契滿滿，彷彿回到10年前的《請回答1988》拍攝現場。 一組照片看得許多粉絲激動直呼：「阿澤和德善再度合體啦！」劇已播畢多年，兩人依舊維持好交情，讓影迷看了超感動。



朴寶劍這次在AAA可說是大豐收，一口氣抱回亞洲名人獎、最佳藝人獎、最佳情侶獎、10週年傳奇情侶獎，更獲得象徵大賞的「年度最佳男演員」，氣勢驚人。

目前朴寶劍正投入電影《夢遊桃源圖》的拍攝，作品不斷、活動滿檔，演藝行程依舊強勢展開。

