【韓網熱門】具教煥X文佳煐 《假如，我們》最新海報！韓網吐槽：像合成照

具教煥和文佳煐攜手主演的新電影《假如我們》（《만약에 우리》）公開了最新宣傳海報。

電影講的是一對曾經熱戀的戀人：恩浩與靜媛，時隔 10 年後在飛機上意外重逢，兩人一起回顧彼此記憶中的痕跡。海報中，兩人並肩站在機艙外，氣氛微妙、回憶交錯; 而他們相視問道：「那時候，我們為什麼會分手？」彷彿是從那段看似平凡的小事開始，愛情逐漸破裂。



韓國網友評論：

1. 為什麼要修臉啊，他們本來就很漂亮了

2. 感覺像合成一樣...

3. 兩個人都有點像合成照... 要是結婚照也這樣出來，我會要求退款

4. 難道不是因為年齡差，是具教煥個子比較小嗎？沒有化學反應。文佳煐之前跟年紀差很多的演員合作也很有默契

5. 感覺像是在叔叔和甥女，或前輩在給後輩諮詢人生問題...

6. 我怎麼覺得鄭麗媛比較適合那部戲ᄏᄏ

7. 海報出乎意料地還不錯，但還是得看影片才知道

8. 我怎麼覺得還不錯，反而想看了

9. 看起來像低預算網劇海報... 比原作美感差很多

10. 年齡差看起來很大

11. 我第一眼看到時也想說「具教煥長這樣？」ᄏᄏ 不過影片裡他其實沒那麼像，修圖過的照片看起來怪怪的。不過演技是優點，外貌不用太在意，該自信於演技就好... 但他演羅曼史男主不太適合

12. 看起來像電視劇劇照，不像電影海報...

13. 我喜歡原作，但選角不行

14. 兩人設定同齡???

15. 海報裡為什麼嘴型怪怪的，好像有點像呢？ᄏᄏ 光看海報還好，但影片反而不太行

16. 感覺像20年前小學學PS時跟著CD教材做的合成一樣

17. 感覺像合成... 年齡差很大也可能有化學感，但他倆沒有

18. 原作中那種乾澀感完全沒出來

19. 像叔叔，年齡差十歲以上？ 看起來像同年齡但又老一輩

20. 文佳瑛風格太一成不變，看起來枯燥，也不算演得好...

