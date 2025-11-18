【多圖】《模範計程車3》製作發佈會！「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍可愛登場！

表藝珍、金義聖、李帝勳、張赫鎮、裴侑藍（圖源：TVDaily）
《模範計程車3》（模範的士3）今日（18日）下午在首爾木洞SBS大樓舉行製作發表會，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍出席活動。
表藝珍、金義聖、李帝勳、張赫鎮、裴侑藍（圖源：TVDaily）
李帝勳
李帝勳（圖源：TVDaily）李帝勳（圖源：TVDaily）
表藝珍
表藝珍（圖源：TVDaily）表藝珍（圖源：TVDaily）
金義聖
金義聖（圖源：TVDaily）金義聖（圖源：TVDaily）
張赫鎮
張赫鎮（圖源：TVDaily）張赫鎮（圖源：TVDaily）
裴侑藍
裴侑藍（圖源：TVDaily）裴侑藍（圖源：TVDaily）
表藝珍、李帝勳
表藝珍、李帝勳（圖源：TVDaily）
李帝勳、金義聖
李帝勳、金義聖（圖源：TVDaily）
張赫鎮、裴侑藍
張赫鎮、裴侑藍（圖源：TVDaily）
《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇，將在11月21日首播【《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。】
（圖源：SBS《模範計程車3》海報）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞