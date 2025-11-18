【多圖】《模範計程車3》製作發佈會！「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍可愛登場！

《模範計程車3》（模範的士3）今日（18日）下午在首爾木洞SBS大樓舉行製作發表會，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍出席活動。

李帝勳



表藝珍



金義聖



張赫鎮



裴侑藍



表藝珍、李帝勳



李帝勳、金義聖



張赫鎮、裴侑藍



《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇，將在11月21日首播【《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。】



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞