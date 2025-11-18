【多圖】《模範計程車3》製作發佈會！「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍可愛登場！
【多圖】《模範計程車3》製作發佈會！「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍可愛登場！

韓劇   2025年11月18日   星期二15:10   Yuan  

表藝珍、金義聖、李帝勳、張赫鎮、裴侑藍（圖源：TVDaily）

《模範計程車3》（模範的士3）今日（18日）下午在首爾木洞SBS大樓舉行製作發表會，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍出席活動。

表藝珍、金義聖、李帝勳、張赫鎮、裴侑藍（圖源：TVDaily）

李帝勳
李帝勳（圖源：TVDaily）李帝勳（圖源：TVDaily）

表藝珍
表藝珍（圖源：TVDaily）表藝珍（圖源：TVDaily）

金義聖
金義聖（圖源：TVDaily）金義聖（圖源：TVDaily）

張赫鎮
張赫鎮（圖源：TVDaily）張赫鎮（圖源：TVDaily）

裴侑藍
裴侑藍（圖源：TVDaily）裴侑藍（圖源：TVDaily）

表藝珍、李帝勳
表藝珍、李帝勳（圖源：TVDaily）

李帝勳、金義聖
李帝勳、金義聖（圖源：TVDaily）

張赫鎮、裴侑藍
張赫鎮、裴侑藍（圖源：TVDaily）

《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇，將在11月21日首播【《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。】
（圖源：SBS《模範計程車3》海報）

