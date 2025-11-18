《熊孩子》裴正楠算命竟有亡靈在身邊！曝爬山曾遇到死者，幫忙解繩子要嚇傻

《我家的熊孩子》裡的同齡朋友裴正楠（裴正南）和韓惠珍，在最新一集拜訪了《破幕》女巫顧問，算命過程令人嘖嘖稱奇。

兩名女巫準確算出了裴正楠「心裡的傷口很深」，對父母、兄弟姐妹都有遺憾，是「孤兒命」，且為了生存相當拚命，年輕時經歷過幾次大劫。而他的命格是僧人的，且還是高僧，須化解自己、父母及祖先的罪過。

*裴正楠身世回顧：

〈裴正南時隔20年與「外婆」重逢爆哭：「對不起，我來晚了」〉

令人雞皮疙瘩的是，裴正楠的爸爸在算命過程中出現，上身女巫要裴正楠多多去看自己（墓地），還和裴正楠握手、玩起小時候玩過的比腕力，裴正楠真摯的看著女巫，眼眶似乎泛紅了，身邊韓惠珍直接擦起眼淚。爸爸向女巫透露了裴正楠曾為祖先做巫祭儀式，兩位女巫都稱讚他做得好。



不過接下來就讓人毛骨悚然了，女巫看見了有名爺爺在裴正楠身邊，裴正楠馬上聯想幾年前發生的事……他在南山散步時看見有人握著繩子運動，上前打招呼：「爺爺──」越靠越近發現不對勁便打112，112卻要他幫忙把爺爺的繩子解開，裴正楠非常掙扎，還是試著解開繩子，但爺爺體重太重了，看到119救難人員來了才讓救難人員處理。



他說此事給帶自己很大的陰影，但當初是為了給貝爾良好的環境才搬來南山附近，不能因此放棄，他便在事發地點每天撒燒酒和米酒和爺爺打招呼，連續49天，也埋了紙錢在土裡。他說只是想讓自身好過一點，但女巫再次稱讚他做得好、幫忙做了49祭。



從裴正楠的敘述聽起來，死者像是上吊。韓國網友反映故事聽起來非常恐怖，有人說112要目擊者幫忙解繩子太過分了，但也有人表示112可能判斷「人握著繩子」還有救活可能性。而這驚魂記也成了裴正楠的美談，網友都認同裴正楠確實做了好事、是個好人。

▼相關片段（香港觀眾可至Viu收看完整節目，韓惠珍的算命過程也相當神奇，準到韓惠珍和媽媽都掉淚）



