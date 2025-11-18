【多图】《模范计程车3》制作发布会！「彩虹运输5人帮」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝可爱登场！

《模范计程车3》（模范的士3）今日（18日）下午在首尔木洞SBS大楼举行制作发表会，李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝出席活动。

李帝勋



表艺珍



金义圣



张赫镇



裴侑蓝



表艺珍、李帝勋



李帝勋、金义圣



张赫镇、裴侑蓝



《模范计程车3》是以同名网路漫画爲原作的系列剧，是一部蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧，将在11月21日首播【《模范的士3》即将在 Viu 独家播出，敬请期待。】



