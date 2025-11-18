Netflix笑開花又出手闊！為《Kpop 獵魔女團》狂砸1,500萬美元獎金謝索尼影業　只為續集合作權

Netflix史上最成功的動畫電影《Kpop 獵魔女團》不只在全球掀起韓流狂潮，連幕後團隊都賺翻了！根據美國《Hollywood Reporter》等外媒近日報導，Netflix為了感謝該片創下爆炸性成績，向製作方索尼影業（Sony Pictures Animation）發放高達1,500萬美元（約合4.7億新台幣）的「成功獎金」。

外媒分析指出，這筆巨額獎金不只是獎勵，更是Netflix為了確保《Kpop 獵魔女團》續集合作權所做的戰略性投資。 Netflix原本就已為本片投入1億美元製作費，並額外支付2,500萬美元授權費。 如今再加上這次的1,500萬美元紅利，索尼影業光靠第一集就進帳約4,000萬美元（約合134億新台幣）。 消息人士透露，Netflix內部認為這部作品「不只是票房，更是品牌能量的象徵」，因此願意重金挹注。



《Kpop 獵魔女團》自全球上線後短短數週內就創下驚人紀錄——累積觀看次數突破3億次，一舉成為Netflix影史上觀看次數最多的電影。 電影中由虛擬K-pop團體「HUNTR/X」演唱的主題曲《Golden》更是席捲全球，同時拿下美國Billboard Hot 100與英國官方單曲榜冠軍，被外媒盛讚為「K-pop進軍全球的里程碑時刻」。



索尼影業與Netflix已簽下續集製作合約，目前正進入早期開發階段。 由於長篇動畫製作週期冗長，外媒預估第二集最快要2029年才會與觀眾見面。 業界人士指出，Netflix希望藉由續作進一步打造「韓流宇宙（K-verse）」，結合音樂、動畫與遊戲產業，成為平台未來幾年的旗艦級IP。

《Kpop 獵魔女團》的成功再次證明韓流文化的國際影響力。 從音樂、造型到劇情，這部作品融合了K-pop魅力與超自然動作元素，吸引全球觀眾瘋狂討論。

