【韓網熱門】ILLIT沅禧在那次「慘痛教訓」之後，機場私服幾乎都由造型師全權打理...

明星   2025年11月18日   星期二12:53   Sani  

（封面圖源：X@PinkBloom0626，TVDaily）

女團ILLIT成員沅禧自10月起推出單獨網綜《今天也是艱難禧》，最新一集裡請來Lovelyz成員美珠做客，聊到曾引發熱議的「機場時尚」話題。

沅禧坦言自己是必須親身經歷過才會領悟的類型，看到這張機場照片之後，終於意識到「我做不來這個」。 從那以後，她的機場私服幾乎都交給造型團隊處理了。
（圖源：YouTube@스튜디오 호락호락截圖）

引起討論的機場私服：

之後由造型師打理的機場造型們：

（圖源：TVDaily）

韓國網友評論：
1. 之前的模樣也太可愛了吧，簡直是小學生啊kkk
2. 小朋友，妳要去哪裡？ 是不是該去上學啊kkk
3. 五年級小學生去校外教學的穿搭kkkk
4. 很像去讀書室路上的高中生kkk
5. 之前那套看起來就像阿嬤的保暖衛生衣，小碎花圖案超典型kkkk
6. 這是真·私服啊kkkk
7. 以前真的就是沒有興趣打扮的學生，但那種清純感反而很可愛，不會太像明星kkk
8. 化妝愛好者都這樣啦，臉精心畫得亮晶晶，但衣服就隨便穿kkk
9. 沅禧明年就要成年了，好不可思議...
10. 前者很可愛，後者很漂亮，都很棒呀kkk
11. 其實造型師可以偶爾偷懶一下下ᅲᅲ 拜託不要太努力啊ᅲᅲ kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3995087458

Sani@KSD

