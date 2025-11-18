【韓網熱門】ILLIT沅禧在那次「慘痛教訓」之後，機場私服幾乎都由造型師全權打理...

女團ILLIT成員沅禧自10月起推出單獨網綜《今天也是艱難禧》，最新一集裡請來Lovelyz成員美珠做客，聊到曾引發熱議的「機場時尚」話題。

沅禧坦言自己是必須親身經歷過才會領悟的類型，看到這張機場照片之後，終於意識到「我做不來這個」。 從那以後，她的機場私服幾乎都交給造型團隊處理了。



引起討論的機場私服：



之後由造型師打理的機場造型們：



韓國網友評論：

1. 之前的模樣也太可愛了吧，簡直是小學生啊kkk

2. 小朋友，妳要去哪裡？ 是不是該去上學啊kkk

3. 五年級小學生去校外教學的穿搭kkkk

4. 很像去讀書室路上的高中生kkk

5. 之前那套看起來就像阿嬤的保暖衛生衣，小碎花圖案超典型kkkk

6. 這是真·私服啊kkkk

7. 以前真的就是沒有興趣打扮的學生，但那種清純感反而很可愛，不會太像明星kkk

8. 化妝愛好者都這樣啦，臉精心畫得亮晶晶，但衣服就隨便穿kkk

9. 沅禧明年就要成年了，好不可思議...

10. 前者很可愛，後者很漂亮，都很棒呀kkk

11. 其實造型師可以偶爾偷懶一下下ᅲᅲ 拜託不要太努力啊ᅲᅲ kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3995087458

