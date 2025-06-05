《黑白大廚》安成宰主廚簽約演員經紀公司，與申惠善&金賢珠同門！網：好神奇

因《黑白大廚》打開全球知名度的廚師安成宰，今（5）日由經紀公司management SEESUN宣布與其簽約。

安成宰本身是餐廳「MOSU」創辦人兼主廚，以創意詮釋韓國在地食材的獨創性料理聞名，是韓國唯一擁有米其林指南三星評鑑最高榮譽之廚師（‎MOSU目前已剩香港有店），去年擔任Netflix原創料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》評審，於全球聲名大噪。



management SEESUN表示很高興能與安成宰主廚合作，將全面支援他在文化藝術界的多元活動。由於management SEESUN是主要負責演員經紀和製作節目的綜合娛樂公司，旗下藝人目前都是演員，包括申惠善、金賢珠、朴喜洵、金正賢、車清華等人，讓安成宰的加入令人備感特殊，有網友直呼「好神奇」、「很少廚師簽演藝經紀公司吧」，也有網友笑說「不是說自己是廚師，所以不怎麼上節目嗎」，或懷疑是不是餐廳難賺錢轉演藝發展，不過大部分網友還是樂見他簽經紀公司，畢竟有經紀公司幫忙管理行程最方便，且期待他接下來還有何活動。



安成宰目前正積極經營YouTube頻道《主廚安成宰》（셰프 안성재 Chef Sung Anh），內容即以料理為主，是檔邀請名人作為嘉賓、升級他們的食譜並閒聊的烹飪脫口秀，全炫茂、李尚順、Super Junior圭賢、李帝勳等人曾做客，頻道訂閱數已近60萬。



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