《黑白大厨2》确定12月16日上线！预告公开：白汤匙厨师阵容超厉害、制作组还透露有新规则和新任务！

Netflix 人气料理实境节目《黑白大厨：料理阶级大战》第2季来啦！年末大家又可以看精彩的料理对决了！

《黑白大厨：料理阶级大战》由80位具独特烹饪见解的「黑汤匙」无名厨师对决20位「白汤匙」菁英主厨进行刺激紧张的料理对决。去年9月公开第一季，连续3周占据 Netflix 全球 TOP10 TV（非英语）领域排名第一，掀起一股热潮。



而《黑白大厨：料理阶级大战》第2季也确定在12月16日上线，Netflix 今日（18日）公开海报和前导预告。



在包含韩餐、西餐、中餐、日餐、混合等多种类型的黑汤匙厨师们，猛烈的气势吸引视线，他们精心酿制传统酒、爲了充满肉汁的肉与烧烤搏斗等，身怀绝技的黑汤匙厨师们的料理竞赛令人目不转睛。在各领域享有最高声誉的白汤匙厨师们也被公开，包含米其林二星李骏、韩餐和西餐分别获得米其林一星孙钟元、大韩民国头号寺刹饮食名匠善财法师、57年中式料理大师侯德竹等。



黑汤匙厨师们更充满自信地喊话：「我期待这场比赛好久了」、「我一定会全力以赴」、「是时候让全世界知道我的名字了」、「我是来夺冠的」、「只要打他们，我就出名了」等，让人更加期待他们之间的料理对决啊！

第2季不仅有黑汤匙和白汤匙更加强烈的味道对决，还有利用全国各地韩国食材在各领域厨师们手中重生的「韩国味道」，将满足全世界观众的五感体验。金学慜、金银芝PD发表感想说：「感谢大家在第1季中给予想不到的喜爱，爲了报答大家的爱、不辜负大家的期待，我们用尽全力准备了第2季。希望大家对参加第2季的厨师们给予充满爱意的视线和支持。我们保留第1季深受喜爱的元素，并针对观众提出的遗憾之处进行修改，请大家期待第2季公开的新规则、新任务和惊喜彩蛋。」

