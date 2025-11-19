《親愛的X》金裕貞4歲就入行，劇本變課本？ 笑說：劇本就是我的國文教科書

正在熱播劇《親愛的X》中演技大殺四方的金裕貞日前在 YouTube 節目中更大方分享童星時期的驚人秘辛，連主持人都聽到瞠目結舌！

主持人鄭在亨笑說：「妳是『國民妹妹』，我以為韓國導演們都知道妳啦！」金裕貞則靦腆表示，因為太小就開始拍戲，很多事其實記不太清楚。 1999年出生的金裕貞，在2003年4歲時拍攝廣告正式入圈，算起來已經是出道22年的「老人」了。

聊到與不同年齡層演員合作的經驗時，金裕貞突然拋出一句：「我連國文都是看劇本學的。」讓現場瞬間安靜三秒。 鄭在亨驚呼：「那之前的劇本怎麼背？」她淡淡回道：「旁邊有人念給我聽，我就背起來了。」淡定的語氣反而更讓人震驚。



主持人聽完目瞪口呆，讚嘆她從小記憶力驚人：「那妳讀書一定超強！」金裕貞也不否認地笑說，她確實很有求知慾，基本功扎實，因此特別擅長國文，閱讀理解速度也比一般人快。童星起家、一路走到頂流，金裕貞不只演技備受肯定，連背後的努力也讓粉絲再次見識她的實力與魅力。

最近金裕貞在《親愛的X》中演技封神！她飾演的「白雅珍」是表面上看起來是天使、實則內心陰溼黑暗的頂流演員，借他人之手完成復仇，雨中癲狂大笑的鏡頭震撼全網。 金裕貞憑藉紮實的演技展現了角色複雜性，是她一個極具震撼力、非常關鍵的角色轉型。就連導演李應福也盛讚她「演技神級」，認為自己「險被角色白雅珍吞噬」，可見金裕貞對角色的投入程度非常高



