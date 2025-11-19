《一吻爆炸》面試場重逢，張基龍與安恩真的職場愛火怎麼燒？

熱播劇《一吻爆炸》中男主角孔志赫 （張基龍 飾）與女主角高多林 （安恩真 飾）在第 2 集中創下了「kiss→分別→重逢」的超快速流程，引起觀眾話題。

製作組於 3 集首播前夕釋出最新宣傳畫面，畫面中孔志赫坐在「Mother TF 團隊」的面試官席上，神色冷淡、低著頭。 這時畫面晃過一位正走進面試室的高多林——她是以應徵者身分出現，卻也正是他曾經一吻定情的對象。 面試室內，一場無聲的「前緣再現」就此展開。



高多林在鏡頭中雖然努力維持微笑，但可以看出她表情裡藏著緊張與不安：她對「面試」本就有陰影，而對方又是自己走過來的那個男人，這場重逢讓觀眾好奇：她能好好應對這場面試嗎？ 而在畫面尾端，她走出面試室，愣在門邊，手緊抓著門把，似乎有些錯愕。 生計迫使她必須順利應徵，卻眼前這個「面試官=前吻者」身份讓整場面試難度倍增。



製作組也透露：從第 3 集起，兩人在辦公室展開真正的「辦公室羅曼史」模式，他們的再會不是浪漫滿分，而是在一連串誤會、尷尬與鬥嘴中，散發出「雖然不那麼典型，但反而更讓人心動」的氛圍。 製作單位強調：演員孔志赫、安恩真用「跳脫既定印象」的節奏為角色注入活力。

總之，如果你喜歡辦公室愛情、喜歡角色間暗湧的氛圍，那麼《一吻爆炸》第 3 集值得期待。 至於高多林，她在這次與孔志赫再會、同場面試的關鍵時刻，能否暫時忘掉過去那場「一吻定情」、順利通過面試？ 答案留待本週三您自己揭曉。

