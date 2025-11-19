《亲爱的X》金裕贞4岁就入行，剧本变课本？ 笑说：剧本就是我的国文教科书

正在热播剧《亲爱的X》中演技大杀四方的金裕贞日前在 YouTube 节目中更大方分享童星时期的惊人秘辛，连主持人都听到瞠目结舌！

主持人郑在亨笑说：「你是『国民妹妹』，我以为韩国导演们都知道你啦！」金裕贞则腼腆表示，因为太小就开始拍戏，很多事其实记不太清楚。 1999年出生的金裕贞，在2003年4岁时拍摄广告正式入圈，算起来已经是出道22年的「老人」了。

聊到与不同年龄层演员合作的经验时，金裕贞突然抛出一句：「我连国文都是看剧本学的。」让现场瞬间安静三秒。 郑在亨惊呼：「那之前的剧本怎么背？」她淡淡回道：「旁边有人念给我听，我就背起来了。」淡定的语气反而更让人震惊。



主持人听完目瞪口呆，赞叹她从小记忆力惊人：「那你读书一定超强！」金裕贞也不否认地笑说，她确实很有求知欲，基本功扎实，因此特别擅长国文，阅读理解速度也比一般人快。童星起家、一路走到顶流，金裕贞不只演技备受肯定，连背后的努力也让粉丝再次见识她的实力与魅力。

最近金裕贞在《亲爱的X》中演技封神！她饰演的「白雅珍」是表面上看起来是天使、实则内心阴湿黑暗的顶流演员，借他人之手完成复仇，雨中癫狂大笑的镜头震撼全网。 金裕贞凭藉扎实的演技展现了角色复杂性，是她一个极具震撼力、非常关键的角色转型。就连导演李应福也盛赞她「演技神级」，认为自己「险被角色白雅珍吞噬」，可见金裕贞对角色的投入程度非常高



