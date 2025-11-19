池昌旭 vs 都敬秀正面開戰！《操控遊戲》即將上演最強宿命對決

Disney+ 原創韓劇《操控遊戲》靠著強烈的敘事魅力與緊張感十足的演出一路狂吸粉，如今官方又在今日（19 日）公開第 7、8 集的最新劇照，讓觀眾期待值再度飆到天花板。

《操控遊戲》由池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）主演，故事講述原本過著平凡生活的「台仲」（池昌旭 飾）莫名被捲入冤罪、含冤入獄，卻意外發現這一切的背後黑手，竟是神秘的「耀翰」（都敬秀 飾）。 台仲因此展開燃燒生命的復仇計劃，是一部高能量的動作懸疑劇。

最新的 7、8 集劇照可以說火藥味滿滿。 逃獄成功的台仲拖著傷痕累累的身體，正式開始追查「誰在背後操縱他的人生」。 道更（李光洙 飾）在得知台仲已經逃獄後，開始一步步逼迫耀翰，而原本完美無缺的計劃出現裂縫的耀翰，也變得極度敏感，緊盯台仲的一舉一動。 台仲更在與曾替他辯護的律師金常樂（金重熙 飾）對質時怒吼：「到底什麼是『雕塑（雕像）』？ ！給我說清楚！」一步步逼近真相。



劇情也將迎來新一輪的正面衝突——台仲、榕息（金鍾洙 飾）、音比（趙允秀 飾）三人合作，找出了下一個「雕塑計劃」的受害者，準備深入調查。 但耀翰在密室內盯著台仲的一舉一動，冷冷一句「原來你一直在找我？」正式宣告兩人將迎來最關鍵的正面對決。

《操控遊戲》開播以來口碑節節高升，被觀眾狂讚「爽感爆棚」、「池昌旭和都敬秀演技直接炸裂」、「超級好看、停不下來」、「李光洙演的反派竟然這麼出彩，壞到我快忘記他在《Running Man》」。 隨著劇情即將進入後半段，期待度更是再往上翻倍。

Disney+ 原創劇《操控遊戲》今日一次更新第 7、8 集，之後將維持每週更新兩集，共 12 集，全劇火力全開正式進入高潮。

