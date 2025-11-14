前 EXO 成員 Kris 吳亦凡被傳出在獄中死亡的消息！中國警方出面澄清：「不是事實」

在中國服刑的男團 EXO 前成員歌手 Kris 出現死亡傳聞後，中國公安正式表示那是假新聞。

13 日，根據亞洲電視新聞（ATV）等當地媒體的報導，最近中國微博上出現了一篇由一名網友聲稱「曾與 Kris 在同一座監獄」的貼文。

該網友主張：「幾天前，看守偷偷聊起來，說 Kris 死了。被當地組織暴力團伙集體性侵，因拒絕老大的要求而被殺害。」



該貼文與一張穿著藍色囚服的男性照片一起被上傳，作者解釋說是「服刑中的 Kris 的近況」。該照片在上傳後立即登上微博實時搜尋榜上位圈，迅速擴散。

隨著虛假資訊的擴散，江蘇省公安廳透過官方微博直接發表立場，駁斥了謠言。公安表示：「被散布的照片是將過去新聞影片的一部分進行剪輯，並把原人物的臉合成為 Kris 的臉」，「是徹底被捏造的假照片。」



中國公安表示：「若分享或散播未經確認的資訊，可能會受到法律處罰」，並敦促大家避免在網路上二次散播。

另一方面，Kris 在 2012 年以 EXO 成員出道，但於 2014 年對所屬社 SM Entertainment 提起專屬合約效力不存在確認訴訟後離開團隊，返回中國以吳亦凡的名字活動。

然而，他因涉嫌在 2020 年 11～12 月於自宅多次性侵醉酒女性，至今仍在中國的監獄中服刑。他於 2021 年被拘留後經過審判，在 2023 年被判處 13 年有期徒刑，並接到服刑期滿後須被驅逐出境的命令。

