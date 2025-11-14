前 EXO 成员 Kris 吴亦凡被传出在狱中死亡的消息！中国警方出面澄清：「不是事实」

在中国服刑的男团 EXO 前成员歌手 Kris 出现死亡传闻后，中国公安正式表示那是假新闻。

13 日，根据亚洲电视新闻（ATV）等当地媒体的报导，最近中国微博上出现了一篇由一名网友声称「曾与 Kris 在同一座监狱」的贴文。

该网友主张：「几天前，看守偷偷聊起来，说 Kris 死了。被当地组织暴力团伙集体性侵，因拒绝老大的要求而被杀害。」



该贴文与一张穿著蓝色囚服的男性照片一起被上传，作者解释说是「服刑中的 Kris 的近况」。该照片在上传后立即登上微博实时搜寻榜上位圈，迅速扩散。

随著虚假资讯的扩散，江苏省公安厅透过官方微博直接发表立场，驳斥了谣言。公安表示：「被散布的照片是将过去新闻影片的一部分进行剪辑，并把原人物的脸合成为 Kris 的脸」，「是彻底被捏造的假照片。」



中国公安表示：「若分享或散播未经确认的资讯，可能会受到法律处罚」，并敦促大家避免在网路上二次散播。

另一方面，Kris 在 2012 年以 EXO 成员出道，但於 2014 年对所属社 SM Entertainment 提起专属合约效力不存在确认诉讼后离开团队，返回中国以吴亦凡的名字活动。

然而，他因涉嫌在 2020 年 11～12 月於自宅多次性侵醉酒女性，至今仍在中国的监狱中服刑。他於 2021 年被拘留后经过审判，在 2023 年被判处 13 年有期徒刑，并接到服刑期满后须被驱逐出境的命令。

