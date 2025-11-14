Disney+《操控遊戲》2025下半年最強黑馬！李光洙出場方式嚇壞人　池昌旭第一視角打戲掀討論

Disney+近年積極佈局韓國影劇市場，更是砸下重金打造原創內容，果然成功掀起「Disney+韓劇宇宙」的浪潮。最新上映的動作復仇劇《操控遊戲》上週才剛開播果然就掀起熱烈討論，網友紛紛直喊「一集比一集精彩啊！」而在最新集數中更是將劇情推到最高潮，因為另一位惡人李光洙終於現身啦！

李光洙正式登場

在記者會上就已經多次說自己的角色「壞到骨子裡」的李光洙，終於在第五集正式登場！他所飾演的白道更是位玩世不恭的富二代，對女性總是毛手毛腳、看到互相殘殺的畫面還會鼓掌叫好。然而就在一次與女伴的狂歡中，疑似失手殺了對方，因此他的父親找上擅長善後的安耀翰（都敬秀飾演）來收拾並嫁禍給別人。

值得一提的是，李光洙出場的第一幕就讓人相當震撼！因為他似乎才剛行兇完，雙手沾滿鮮血、連臉上有大片血跡，在與父親的對話中也因為嗑了藥時哭時笑，李光洙以毫不保留、近乎瘋魔的演技，完美詮釋了一個兼具反社會人格與內心空洞感的富二代，讓人幾乎忘了他過去那個「長頸鹿」的綜藝形象。



無規則的賽車遊戲

在最新兩集的主軸中，一群受刑犯成了有錢人的「下注商品」。他們將進行一場沒有規則的賽車遊戲，只要第一個回到終點的人就能拿到50億韓元的獎金。也連帶讓每個人都殺紅了眼，搶劫、互毆甚至互相拉攏、結盟與背叛樣樣來。

而這場賽車競賽更可說是砸下重本打造的大場面，無論是爆破、追撞還是飆速的鏡頭都張力十足，而且撞壞跑車、爆炸起火全部都是來真的！也看得出Disney+對作品上的堅持簡直豁出去。



第一視角打戲

身為「動作戲之神」的池昌旭，在最新集數中依然是打好打滿！不過讓人津津樂道的，莫過於第六集中他飾演的朴台仲跟死對頭呂德秀（梁東根飾演）經典對戲橋段。

呂德秀為了殺死朴台仲，抓到人就毫不留情地狂揍。然而這一幕最令人驚訝的，是導演竟採用第一視角拍攝，還行雲流水般地在朴台仲與呂德秀的視角間不斷切換，讓觀眾彷彿化身主角，親身捲入這場激烈的搏鬥之中。這種沉浸式第一視角打戲不僅挑戰演員體能與攝影調度，也讓整體張力倍增，視覺衝擊感一百分。



殺死朴台仲

朴台仲可說是整部戲最大苦主，除了呂德秀想殺他之外，安耀翰也打算將朴台仲置於死地。由於朴台仲正是5年前頂替白道更入獄的人，但鬼使神差下他意外發現自己是被人陷害，因此開始尋找真相。

安耀翰得知消息走漏後，決定不留後患，親手送朴台仲上黃泉路。然而朴台仲也不是省油的燈，他刻意引爆一場大火想讓安耀翰葬身火海。最終畫面停在他騎上機車、強行越過高塔的瞬間，火光與槍聲交錯，安耀翰則舉槍瞄準他的背影，最終對決一觸即發。



在《操控遊戲》播出後，也火速在網路上掀起熱烈討論，更成為2025年下半年的最強黑馬！網友紛紛大讚「這規格真的以為在看電影」、「一集比一集精彩欸我的天」。另外根據韓國數據分析機構「GOODDATA」公布的11月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單，《操控遊戲》才剛開播火速衝上前三名，如此精彩的作品，只在Disney+原創獨播！

