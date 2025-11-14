朴娜勑超犀利心聲網友看傻！紅時爽翻天、不紅就是高級乞丐

韓國搞笑女王朴娜勑近日在自己的 YouTube 頻道《娜勑式》上，罕見敞開心房，聊起演藝圈的殘酷現實。 原本看似輕鬆的明星生活，背後竟然充滿不安與自我懷疑！

朴娜勑先是大方承認：「藝人如果紅起來，真的超爽，是值得感恩的工作沒錯啦！」不過話鋒一轉，她立刻點破現實——演藝圈根本沒有穩定可言。 但如果沒工作，我們就等於直接退休。 沒人找你，就是被淘汰。」即使現在節目滿滿，她心裡仍掛念著：「他們明天還會再叫我嗎？ 我還能上嗎？」這種不確定感讓人天天心慌慌。朴娜勑更透露，回家後還會反覆回想：「我今天是不是沒發揮好？」、「有沒有把大家逗笑？」活生生就是「自我檢討機器」本人。



她也分享前輩們的忠告：「藝人如果只有知名度，卻沒有真正的本事，就是高級乞丐啦！」甚至有人對她說：「你的臉大家都認識，那你到底還能做什麼？」讓她笑中帶淚。

節目中一起聊天的搞笑藝人美子也深深有感：「真的啦，連咖啡店都不敢去打工，因為有點知名度，反而尷尬到炸裂。」朴娜勑則補充：「不是我丟臉，是店家也會不自在。 看到我還要假裝沒看到，多累！」這就是所謂「中度知名度藝人的職場困境」——紅不夠紅、退也退不了，只能在尷尬邊界求生存。



朴娜勑曾因砸下 約55億韓元（約合11.6億新台幣）在首爾龍山區拍下超豪華獨棟別墅而登上新聞。 該建物地上兩層、地下樓一層，共五房三衛，堪稱「搞笑界人生勝利組」。

