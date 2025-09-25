合作過眾多高顏值男演員中誰最帥？朴圭瑛感嘆：「車銀優！怎麼看都帥得讓人難以適應～」
Mico  

（封面圖源：YouTube《娜萊食》、Viu《犬系戀人》）

最新公開的朴娜萊 YouTube 頻道《娜萊食》中，播出了有「Netflix女兒」之稱的人氣演員朴圭瑛的近況與專訪，她也大方的透露與車銀優合作的感受，讓網友們都非常有共鳴。

朴圭瑛以外語高中的背景、延世大學出身的「別人家的孩子」（高學歷＆高成就）而聞名。她曾擔任過韓國人氣雜誌《大學明日》的封面模特兒，展現清新脫俗的美貌，也以此為契機加入了演藝圈。

她表示：「當時是在延世大學就讀時拍的，因為那期雜誌，被 JYP 娛樂公司選中，開始了演藝生活。」


朴圭瑛因演出各種 Netflix 原創作品而有「Netflix 之女」的稱號。像是《Sweet Home》、《絕世網紅》、《魷魚遊戲2》、《魷魚遊戲3》，最近更是與任時完合作電影《殺手螳螂》，即將在9月26日上線。


朴娜萊問：「你不是跟李陣郁、徐康俊、車銀優、李鍾碩、任時完等這麼多帥氣的演員合作過嗎？誰最帥啊？」語氣中帶著羨慕（小編補充一下名單：還有合作過宋江、李到晛、朴珍榮）。
（圖源：YouTube《娜萊食》朴圭瑛）

朴圭瑛回答：「車銀優演員每次看都會讓我覺得是『宇宙裡最帥的傢伙』，還有『哎呦，怎麼看都讓人難以適應的傢伙』那種程度的感覺。」
（圖源：Viu《犬系戀人》）

朴娜萊也回憶道：「的確是這樣。車銀優出道初期時，我和他一起拍過網路綜藝。那時候拍我們兩個對著面坐著的畫面，我心裡想：『這是怎麼回事？』」帥到讓人久久無以忘懷。

朴圭瑛跟車銀優合作過MBC的漫改韓劇《犬系戀人》，講述一個被詛咒「接吻就會變成狗」的女人，以及唯一能破除她的詛咒卻超級怕狗的男人，所展開無法預測的幻想羅曼史。所以說，合作了這麼長時間，還是看不慣他帥氣的臉，車銀優不愧是國寶級的「臉蛋天才」。
（圖源：Viu《犬系戀人》）

