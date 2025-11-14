泫雅昏倒竟被酸「是假摔」！保鑣抱下台卻遭嘲「抱不動」！粉絲怒轟：你們還有人性嗎？

韓國人氣女歌手、泫雅最近在澳門的一場演唱會上，演唱到一半突然暈倒，畫面被現場粉絲錄下並在網路上瘋傳，引發大批粉絲與網友關心她的健康狀況。

事發後不久就有不少網友猜測泫雅近期為新專輯減重超過10kg，體力負荷可能過大，再加上舞台上高強度的表演，導致暈倒事件發生。 還有有網友指出，這可能是減肥後遺症與舞台壓力雙重作用的結果。 再加上泫雅早前就曾透露過自己患有「迷走神經性暈厥」，這次舞台途中昏倒，也存在此類原因。

*相關內容：才剛宣布減重10公斤！泫雅澳門開唱突然暈倒，發文道歉並報平安，還自責自己不夠專業

令人心痛的是部份網友卻開始質疑泫雅這場暈倒「是演出效果？」、「設計好的吧」等，甚至留言說「姿勢好像很自然」、「感覺她故意倒下」、「躺得很自然」。 甚至當時急忙上台抱她下舞台的保鑣也被網友拿來調侃，嘲諷「抱不動吧」，讓這一刻原本該被關心的危急狀態瞬間變成笑料。



對此，更多的網友以及粉絲表示無法理解，認為在藝人最脆弱的時刻遭到這樣的揶揄與惡評，實在太過分，正常人都該把焦點放在藝人的健康與安全上，而不是去消費這些危險瞬間。

