「K綜藝女王」朴娜勑出道20年，歷久不衰的原因：「寧可勇敢嘗試，也不願後悔、留下遺憾」

以《我獨自生活》、《驚人的星期六》、《娜勑食堂》等各大綜藝活躍的朴娜勑，以她特有的率真與幽默談吐，逗笑了不少聽眾。在出道 20 週年前夕，展現了依舊不變的熱情與滿滿正能量。

她21日出演 KBS Cool FM《韓海的 Kiss the Radio》時，DJ 主持人韓海提到：「《娜勑食堂》開設已經滿一年，總觀看次數也即將突破一億次。有沒有特別想邀請的嘉賓呢？」朴娜勑笑著回答：「只要願意上節目的都非常感謝，我都歡迎。」展現謙遜一面。



隨後，韓海讚嘆道：「看節目這麼久，還沒見過像娜勑姐這麼努力錄影的人。」對此，朴娜勑坦言自己的信念：「如果敷衍去做，反而會更後悔。既然做也會後悔、不做也會後悔，那我寧可做了再後悔。做到最後，才不會留下遺憾。」



她還公開了自己的早晨習慣：「每天早上我都會對著鏡子說，『朴娜勑，今天也去創造一個世界上沒有的藝術作品吧！』」展現自我激勵的一面。

她笑著補充：「如果問我為什麼不會疲倦，那是因為我每天都很期待，總想著今天又會發生什麼有趣的事。以後也想繼續做快樂又有趣的內容。」

即將在明年迎來出道 20 週年的朴娜勑，也分享了她的人生哲學：「我一直以來都抱持著一個信念，那就是『不行的話也沒關係』。我覺得這句話很棒，也讓我保持正向心態。」韓海也深表認同：「那樣活著才能真正快樂。」

韓海還特地準備了驚喜，播放了朴娜勑「最愛」的 ATEEZ 成員傘親自錄製的語音訊息。傘說：「最近天氣變冷了，請注意不要感冒，希望您一直幸福。您一直為我加油，我也會努力回應這份支持。」朴娜勑聽到後驚喜又開心，露出燦爛的笑容。



目前，朴娜勑活躍於 MBC《我獨自生活》、《幫我找房子吧》、tvN《驚人的星期六》等多個綜藝節目，也透過個人 YouTube 頻道《娜勑食堂》與粉絲積極互動。明年，她還將出演 Disney+ 新綜藝《命運戰爭49》。



