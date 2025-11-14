朴娜勑超犀利心声网友看傻！红时爽翻天、不红就是高级乞丐

韩国搞笑女王朴娜勑近日在自己的 YouTube 频道《娜勑式》上，罕见敞开心房，聊起演艺圈的残酷现实。 原本看似轻松的明星生活，背后竟然充满不安与自我怀疑！

朴娜勑先是大方承认：「艺人如果红起来，真的超爽，是值得感恩的工作没错啦！」不过话锋一转，她立刻点破现实——演艺圈根本没有稳定可言。 但如果没工作，我们就等於直接退休。 没人找你，就是被淘汰。」即使现在节目满满，她心里仍挂念著：「他们明天还会再叫我吗？ 我还能上吗？」这种不确定感让人天天心慌慌。朴娜勑更透露，回家后还会反覆回想：「我今天是不是没发挥好？」、「有没有把大家逗笑？」活生生就是「自我检讨机器」本人。



她也分享前辈们的忠告：「艺人如果只有知名度，却没有真正的本事，就是高级乞丐啦！」甚至有人对她说：「你的脸大家都认识，那你到底还能做什么？」让她笑中带泪。

节目中一起聊天的搞笑艺人美子也深深有感：「真的啦，连咖啡店都不敢去打工，因为有点知名度，反而尴尬到炸裂。」朴娜勑则补充：「不是我丢脸，是店家也会不自在。 看到我还要假装没看到，多累！」这就是所谓「中度知名度艺人的职场困境」——红不够红、退也退不了，只能在尴尬边界求生存。



朴娜勑曾因砸下 约55亿韩元（约合11.6亿新台币）在首尔龙山区拍下超豪华独栋别墅而登上新闻。 该建物地上两层、地下楼一层，共五房三卫，堪称「搞笑界人生胜利组」。

