《UDT：我們社區特攻隊》尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼與李正河共組社區守護隊！展現200％團隊合作

由Genie TV與Coupang Play合作的原創劇集《UDT：我們社區特攻隊》，描述不是為了保衛國家，也不是為了世界和平，只是為了守護我們的家人與社區，而團結在一起的社區特攻隊，展開一段愉快又刺激的故事。

本劇演員包含了尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼與李正河，其中尹啟相飾演一位雖是特別部隊要員出身，在社區內卻被稱為是「沒去當兵的傢伙」的保險調查官「崔強」，他以冷靜的判斷力與領袖氣息，以及個人的機智引領著劇情的發展。而陳善圭則飾演技術兵出身的社區青年會會長，以充滿人情味的演技與各個角色融入互動，讓現場氣氛相當愉快。無法預測的狀況，也讓觀眾們對於劇中的每個人物表現相當期待。





以特任助教出身，目前是社區超市社長的「鄭南延」由金芝賢飾演，在劇中的表現相當細膩，情感變化與反轉魅力將是讓角色更加立體的一環。而總是負責作品中重要笑點的高圭弼，在劇中將飾演一位網路作戰兵出身，目前化身為社區體育館館長「李龍熙」，將再度展現滑頭滑腦的幽默感，讓劇情更加生動活潑，為拍攝現場注入了許多活力。





最後是迫擊砲兵出身的菁英工科大學生「朴正煥」將由李正河飾演，透過純粹的青春感以及熱血的演技，為角色增添許多活潑感覺，他在拍攝現場也展現高度的投入程度以及吸引視線的存在感，得到許多工作人員的讚賞。在劇本閱讀進行完畢後，導演對於演員表現得已經像是一個很有水準的團隊，覺得相當滿意，也請觀眾們繼續期待。《UDT：我們社區特攻隊》即將於11月17日首播。



