《世一旅行团》在韩国开画至今稳占电影票房冠军！

电影讲述青梅竹马好友泰政（姜河那饰）、道振（金英光饰）、延敏（车银优饰）和金福（姜泳锡饰）24年来形影不离，他们一直共享著同一个梦想：一起旅行。

就在他们期待已久的第一次海外冒险之旅的那一天—— 一个他们在学校从未实现过的梦想——可是，一位不速之客玉心（韩善化饰）的突然加入... 从那一刻起，他们的「梦想之旅」秒即螺旋式地陷入彻底的、混乱旅程。电影已在香港上映！

车银优分享与姜河那等的拍摄趣事，及给一直等待他的观众们的话，表示拍摄《世一旅行团》期间非常开心愉快



姜河那、金英光、车银优、姜泳锡、韩善化《世一旅行团》 幕后LOLs：



车银优用广东话跟香港观众问好：



同名OST "The First Ride" 姜河那、金英光、姜泳锡、韩善化 主唱：



香港上映地点：

英皇院线：时代广场、iSQUARE、荃新天地、Plus+(大围围方)、马鞍山、屯门、将军澳康城；

MCL院线： K11 ArtHouse、Festival Grand（九龙塘又一城）、Airside、Star

百老汇院线： MY CINEMA YOHO CINEMA、PREMIEREELEMENTS

影艺院线：青衣城、荷里活; the Sky、CGV D2 Place、凯都（屯门）、黄埔新光

CGV 澳门星皓广场、澳门葡京人

＊场次可能有变，购票前请参考院线上映时间

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻