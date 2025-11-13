池昌旭＆今田美櫻要合作啦！出演 Disney+日韓浪漫愛情劇《Merry Berry Love》，預計明年播出！

池昌旭真的好認真啊！日前才確認要和全智賢合作《人類X九尾狐》，今日又確定出演 Disney+日韓合作劇《Merry Berry Love》！

今日（13）在「Disney+ Originals Preview 2025」活動上，公開日本和韓國的合作新作《Merry Berry Love》的選角和製作消息，將由池昌旭和今田美櫻主演。《Merry Berry Love》是以日本的一個島嶼爲背景，講述國籍和語言不同的男女陷入愛情過程的浪漫喜劇作品。



對於出演作品的理由？池昌旭表示：「首先角色的設定本身就很有趣，而且很想在日本工作，接到《Merry Berry Love》的提議後，感覺會成爲非常有趣的合作」接著，他補充說道：「因爲是首次出演韓日合作的浪漫喜劇，真的非常緊張，但是努力準備了，所以很期待。從本週日開始加入拍攝應該很有意思，是包含人文主義和愛情的作品，請大家多多期待！」

今田美櫻說：「看過很多部池昌旭的作品，覺得他是一個很帥氣的演員。我認爲他是在作品中引領我的堅實後盾，現在要一起拍攝了，會更加依賴他。」



而池昌旭在 Disney+ 拍攝的作品《惡中之惡》、《江南B-Side》和《操控遊戲》都有非常多的動作戲，這次終於拍了愛情劇，也讓不少網友笑說：「終於不用打打殺殺了」、「可以好好談戀愛了」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞