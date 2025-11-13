12 月 14 日國際韓流巨星 RAIN 再登沙田馬場震撼演出

今個 12 月，年度世界級賽馬盛事載譽歸來!今年大會再次邀得韓流巨星 RAIN 鄭智薰蒞臨沙田馬場,以勁歌熱舞揭開序幕,國際流行音樂組合 Now United 也將橫跨兩大賽事帶來活力 四射的表演，為香港國際賽事週注入無限能量。

12 月 10 日 星期三跑馬地馬場 Now United 以勁歌熱舞點燃全場氣氛當晚活動將於下午 4 時 45 分開始，而開幕典禮將於第三場賽事後舉行，燦爛煙火匯演將為賽事增添璀璨光彩，瞬間點燃全場氛圍！啤酒園的美食車與攤位提供環球特色佳餚,讓您邊觀賽邊品嘗異國風味。當晚重頭戲之一為國際流行音樂組合 Now United 的現場表演，這支由來自世界各地年輕歌手及舞者組成的團隊，成員包括由馬會與國際娛樂品牌 XIX Entertainment 聯手策動的「星動發展計劃」中，選出的中國香港區代表曾家瑩(Ariel)，以及來自北京的王南鈞(Krystian)，將以熱力四射的歌舞點燃全場，融合賽馬激情與流行節奏，打造一晚難以忘懷的娛樂饗宴。

12 月 14 日 星期日沙田馬場 國際韓流天王 RAIN 再登馬場今年大會再度邀得國際韓國天王鄭智薰 RAIN 擔任重量級開幕表演嘉賓，以「K-Pop 舞台王者」的風範帶來專屬香港的驚喜演出，為精彩賽事日揭開華麗序幕! 延續去年首度亮相沙田馬場的火熱迴響，RAIN 將在馬匹亮相圈的舞台上呈獻連場勁歌熱舞，讓香港粉絲再度近距離感受 RAIN 的舞台魅力！

此外，新世代創作歌手兼製作人 XTIE 亦將會在公眾席「好賞食」樓下舞台帶來全日的精彩演出。近來，她更憑新歌《Rocket Science》打入大型音樂串流平台的國際歌單,以輕盈堅韌且具穿透力的獨特唱腔，吸引香港、台灣及美國等多地音樂愛好者追棒。入場人士千萬不要錯過這場音樂盛會，把握機會一同見證多元化音樂與刺激賽事的完美融合！

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

