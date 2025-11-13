池昌旭＆今田美樱要合作啦！出演 Disney+日韩浪漫爱情剧《Merry Berry Love》，预计明年播出！

池昌旭真的好认真啊！日前才确认要和全智贤合作《人类X九尾狐》，今日又确定出演 Disney+日韩合作剧《Merry Berry Love》！

今日（13）在「Disney+ Originals Preview 2025」活动上，公开日本和韩国的合作新作《Merry Berry Love》的选角和制作消息，将由池昌旭和今田美樱主演。《Merry Berry Love》是以日本的一个岛屿爲背景，讲述国籍和语言不同的男女陷入爱情过程的浪漫喜剧作品。



对於出演作品的理由？池昌旭表示：「首先角色的设定本身就很有趣，而且很想在日本工作，接到《Merry Berry Love》的提议后，感觉会成爲非常有趣的合作」接著，他补充说道：「因爲是首次出演韩日合作的浪漫喜剧，真的非常紧张，但是努力准备了，所以很期待。从本周日开始加入拍摄应该很有意思，是包含人文主义和爱情的作品，请大家多多期待！」

今田美樱说：「看过很多部池昌旭的作品，觉得他是一个很帅气的演员。我认爲他是在作品中引领我的坚实后盾，现在要一起拍摄了，会更加依赖他。」



而池昌旭在 Disney+ 拍摄的作品《恶中之恶》、《江南B-Side》和《操控游戏》都有非常多的动作戏，这次终於拍了爱情剧，也让不少网友笑说：「终於不用打打杀杀了」、「可以好好谈恋爱了」等等。



