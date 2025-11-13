12 月 14 日国际韩流巨星 RAIN 再登沙田马场震撼演出

今个 12 月，年度世界级赛马盛事载誉归来!今年大会再次邀得韩流巨星 RAIN 郑智薰莅临沙田马场,以劲歌热舞揭开序幕,国际流行音乐组合 Now United 也将横跨两大赛事带来活力 四射的表演，为香港国际赛事周注入无限能量。

12 月 10 日 星期三跑马地马场 Now United 以劲歌热舞点燃全场气氛当晚活动将於下午 4 时 45 分开始，而开幕典礼将於第三场赛事后举行，灿烂烟火汇演将为赛事增添璀璨光彩，瞬间点燃全场氛围！啤酒园的美食车与摊位提供环球特色佳肴,让您边观赛边品尝异国风味。当晚重头戏之一为国际流行音乐组合 Now United 的现场表演，这支由来自世界各地年轻歌手及舞者组成的团队，成员包括由马会与国际娱乐品牌 XIX Entertainment 联手策动的「星动发展计划」中，选出的中国香港区代表曾家莹(Ariel)，以及来自北京的王南钧(Krystian)，将以热力四射的歌舞点燃全场，融合赛马激情与流行节奏，打造一晚难以忘怀的娱乐飨宴。

12 月 14 日 星期日沙田马场 国际韩流天王 RAIN 再登马场今年大会再度邀得国际韩国天王郑智薰 RAIN 担任重量级开幕表演嘉宾，以「K-Pop 舞台王者」的风范带来专属香港的惊喜演出，为精彩赛事日揭开华丽序幕! 延续去年首度亮相沙田马场的火热回响，RAIN 将在马匹亮相圈的舞台上呈献连场劲歌热舞，让香港粉丝再度近距离感受 RAIN 的舞台魅力！

此外，新世代创作歌手兼制作人 XTIE 亦将会在公众席「好赏食」楼下舞台带来全日的精彩演出。近来，她更凭新歌《Rocket Science》打入大型音乐串流平台的国际歌单,以轻盈坚韧且具穿透力的独特唱腔，吸引香港、台湾及美国等多地音乐爱好者追棒。入场人士千万不要错过这场音乐盛会，把握机会一同见证多元化音乐与刺激赛事的完美融合！

