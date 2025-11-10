朴軫永寵Stray Kids砸一億送黄金！笑談JYP發展史：Rain和Wonder Gilrs蓋舊樓，TWICE和Stray Kids蓋新樓

被讚為「音樂教父」的歌手兼製作人朴軫永又登上《Radio Star》啦！這次不僅分享了他身為JYP娛樂老闆的溫情一面，還大方爆料——竟然送給自家藝人價值超過一億韓元的黃金作為獎勵，讓全場驚呼連連！

MBC綜藝節目《Radio Star》最近邀請了朴軫永、安昭熙、Boom和權珍雅一起上節目。節目中朴軫永首先談到自己最近被任命為「大眾文化交流委員會共同委員長」的幕後故事。他笑說：「雖然是非專職職位，但據說是擁有部長級待遇的職位。」他還透露自己一開始連續三個月婉拒邀請，但最終因誠意打動而答應，並強調這次節目上是「第一次也是最後一次」談論這件事。



談到自家藝人，他也滿臉驕傲。 朴軫永提到旗下團體Stray Kids連續7次登上美國Billboard榜首的秘訣時說道：「他們有自己獨特的風格，我只是幫他們鋪路的人。 我送給他們超過一億韓元的黃金作為獎勵，結果最近金價又漲了！」讓主持群全都笑翻。



節目中還提到他與前Wonder Girls成員、現為演員的安昭熙之間深厚的情誼。朴軫永形容她是「又純又善良的孩子，也是我很親的朋友」，甚至為了祝賀她舉辦首場個人見面會，特地在義大利冒雨拍攝祝福影片，現場瞬間笑聲不斷。兩人更即興重現14年前的舞台默契，證明依舊「神同步」。





此外，主持人提到《TIME》雜誌最近公布「全球最具永續成長力企業」排行榜，JYP娛樂拿下全球第3名、韓國第1名。朴軫永謙虛表示：「這一切都是我們員工的功勞，真誠的系統最終會被看見。」但他也不忘開玩笑：「舊公司大樓是Rain和Wonder Girls建的，新大樓是Stray Kids和TWICE蓋的！」一句話再度讓全場笑成一片。



粉絲看完預告都超期待，紛紛留言「JYP真的太會講話了，幽默又感人！」、「送黃金這手筆太瘋！」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞