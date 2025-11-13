FIFTY FIFTY 的首支嘻哈單曲〈Skittlez〉爆紅，MV在YouTube排行榜上迅速攀升！

人氣女團 FIFTY FIFTY 風格的嘻哈音樂成功打中觀眾的心，成為熱門話題。

FIFTY FIFTY 回歸的第三張數位單曲《Too Much Part 1.》中，新歌〈Skittlez〉MV 在 YouTube 每日熱門音樂錄影帶MV排行榜上急速上升，引發討論。

▼FIFTY FIFTY 新歌〈Skittlez〉MV：



〈Skittlez〉是FIFTY FIFTY出道以來首次挑戰的嘻哈類型歌曲，10日公開的 MV 中成員們以俏皮又可愛的嘻哈魅力，展現出她們獨有的影像美感與氛圍。



打破既有框架的FIFTY FIFTY專屬嘻哈曲〈Skittlez〉公開後，YouTube每日熱門音樂錄影帶排名瞬間攀升至第6位，引起高度關注，並接連出現「嘻哈也能駕馭的FIFTY FIFTY」、「這首一定會紅」、「我又被洗腦了~」等爆發性的正面反應。

值得一提的是，與歌名同名的全球糖果品牌 Skittlez 彩虹糖也在下方留言回應：「我最近超愛的一首K-Pop新歌發布了！OMG！」展現了對她們的喜愛和關注。



透過成員們完美消化嘻哈類型的歌曲，進一步鞏固了「值得信賴與收聽」的團體形象。音樂光譜更加拓寬的FIFTY FIFTY，未來的表現也更加令人期待。

▼FIFTY FIFTY 此次主打歌〈剪刀石頭布(Eeny meeny miny moe)〉MV 公開8天，也已經累積1414萬觀看次數：



另外，FIFTY FIFTY將於14日出席在仁川Inspire Arena舉行的韓國音樂盛典「2025 Korea Grand Music Awards（2025 KGMA）」。



