閔熙珍親揭真相：成員提告被駁回，她全程知情但回應這樣說......

前ADORE代表閔熙珍11日以證人身份出庭，針對NewJeans與ADOR、導演申祐碩之間的官司，對外界關注的敗訴原因做出回應。

當天是首爾中央地方法院民事合議62部審理的第3次庭期，涉及ADOR向導演及製作公司「Dolphiners Films」提出的11億韓元損害賠償訴訟。閔熙珍在庭上表示，導演將NewJeans《ETA》MV導演剪輯版上傳至「Ban Heesoo頻道」是事前口頭協議，且這類操作在娛樂業界屬於常態做法，不會對ADOR造成實質損害。



而ADORE則提出NewJeans與ADORE之間的前專屬合約效力爭議判決作為反駁。 根據去年11月法院判決，雖然NewJeans指控ADOR在閔熙珍被不當解職後與Dolphiners Films發生爭議而違反合約，法院卻裁定ADORE與NewJeans的專屬合約仍有效，理由包括「僅因閔熙珍被解職，不足以認定合約違反; Dolphiners Films未被證明無法由其他製作公司替代; 單憑與Dolphiners Films發生爭議，無法認定ADOR違反重要合約義務」。



庭上，ADOR律師質問閔熙珍是否知悉「NewJeans的主張在初審、二審及本案均被駁回，判決已確定」，閔熙珍回答「知道」。 律師進一步指出，「NewJeans所說ADOR未履行義務的主張，事實上是閔熙珍在HYBE與ADOR、NewJeans之間仔細核對資料，找出有助於形成對HYBE不利輿論與訴訟的要素的結果」，並追問閔熙珍是否知情。 閔熙珍回應：「本次庭審焦點在於申導演是否應承擔損害賠償責任。」

目前閔熙珍近期也成立了新的企劃公司OK娛樂，準備展開下一步活動。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞