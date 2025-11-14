闵熙珍亲揭真相：成员提告被驳回，她全程知情但回应这样说......

前ADORE代表闵熙珍11日以证人身份出庭，针对NewJeans与ADOR、导演申佑硕之间的官司，对外界关注的败诉原因做出回应。

当天是首尔中央地方法院民事合议62部审理的第3次庭期，涉及ADOR向导演及制作公司「Dolphiners Films」提出的11亿韩元损害赔偿诉讼。闵熙珍在庭上表示，导演将NewJeans《ETA》MV导演剪辑版上传至「Ban Heesoo频道」是事前口头协议，且这类操作在娱乐业界属於常态做法，不会对ADOR造成实质损害。



而ADORE则提出NewJeans与ADORE之间的前专属合约效力争议判决作为反驳。 根据去年11月法院判决，虽然NewJeans指控ADOR在闵熙珍被不当解职后与Dolphiners Films发生争议而违反合约，法院却裁定ADORE与NewJeans的专属合约仍有效，理由包括「仅因闵熙珍被解职，不足以认定合约违反; Dolphiners Films未被证明无法由其他制作公司替代; 单凭与Dolphiners Films发生争议，无法认定ADOR违反重要合约义务」。



庭上，ADOR律师质问闵熙珍是否知悉「NewJeans的主张在初审、二审及本案均被驳回，判决已确定」，闵熙珍回答「知道」。 律师进一步指出，「NewJeans所说ADOR未履行义务的主张，事实上是闵熙珍在HYBE与ADOR、NewJeans之间仔细核对资料，找出有助於形成对HYBE不利舆论与诉讼的要素的结果」，并追问闵熙珍是否知情。 闵熙珍回应：「本次庭审焦点在於申导演是否应承担损害赔偿责任。」

目前闵熙珍近期也成立了新的企划公司OK娱乐，准备展开下一步活动。

