Disney+熱門韓劇《殺人者的購物中心2》劇照曝光！李棟旭透露：第二季的動作戲會更加激烈、規模更大！

鄭進灣！鄭進灣！鄭進灣！終於要回來了！Disney+《殺人者的購物中心2》將在明年公開。

Disney+《殺人者的購物中心》講述失去父母後由叔叔撫養長大的侄女鄭智安（金慧峻 飾），在叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）突然去世後知道了可疑購物中心的真實面貌，並將訃告告知顧客們發生的故事。



最後一集中，貝爾（趙漢善 飾）完全沒有登場、把信（金民 飾）和蘇敏惠（金海娜 飾）也不知去向、鄭進灣是怎麼假死的等都沒有解開，因此不少觀眾都在敲碗第二季。今年4月Disney+ 宣布製作第二季，除了李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、李泰英、金民等第一季的主演外，還有玄理、岡田將生、鄭允荷等人加入。



13日在香港舉行的「Disney+ Originals Preview 2025」中，李權導演、李棟旭和金慧峻出席活動。以第二季回歸的李棟旭表示：「看了劇本就知道會紅，但沒有想到會紅到這個程度，感謝大家讓我能拍第二季！最後回來的時候大家都很開心，我想第二季應該會解釋為何會出像那樣的情況，鄭進灣的謎團將持續到第二季。我認為動作戲比第一季更加激烈、規模更大！」



金慧峻說：「我也是看劇本的時候就覺得很有意思，沒想到大家會這麼喜歡。如果說第一季是以泰拳爲基礎的初步動作戲，那麼第二季將正式展示槍械動作戲。」



李權導演也表示：「巴比倫這個組織的真相將在第二季揭曉，由於設定是全球組織，岡田將生和玄理等將出演。主要內容是過去和鄭進灣結下好緣分的兩人，爲了抓住鄭進灣而展開的故事。」第一季中未解開的隱藏的故事，還有第二季中 Murder Help 和巴比倫兩個集團將正式展開對決，會有什麼樣的活躍？會有什麼樣的故事？讓人非常期待！而《殺人者的購物中心2》預計在2026年公開。



