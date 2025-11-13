NewJeans全員回歸ADOR！閔熙珍發聲支持：「尊重成員們的選擇，要守護5人完整體才行」

12日，繼 Haerin 和 Hyein 之後，NewJeans 另外3名成員 Minji、Hanni、Danielle 也表明要回 ADOR。今日（13日），ADOR 前代表閔熙珍也對 NewJeans 成員們重返 ADOR 的決定表明「尊重」的立場。

閔熙珍發表立場文表示：「昨天成員們一起回歸的決定，是經過深思熟慮和對話後做出的選擇，我尊重並支持這個選擇。」

接著她表示：「雖然過程中經歷困難，但我十分珍惜成員們為了彼此再次攜手的勇氣。無論在哪裡我都可以重新開始，但是我認爲不管在什麼情況下，NewJeans 都應以5人的形式被守護，我希望成員們能變得更加堅強，成為更好的 NewJeans ，最重要的是希望5名成員都能幸福。我也會持續關注 NewJeans 的音樂和成長，並全力給予支持。」



此外，閔熙珍還提到自己和 HYBE 的訴訟，她說：「這段時間隨著各種訴訟同時進行，對我們所有人來說都是漫長又艱難的時期，我和 HYBE 之間的訴訟與 NewJeans 毫無關係，是完全獨立的訴訟。我正在盡我所能，希望能查明真相，也請大家多多支持。」



閔熙珍的立場文公開後，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「拋棄 New 正在重新佈局中」、「真是無語啊」、「跟閔氏說好了啊」、「真是可笑啊」、「爲什麼對別人的公司指手畫腳」、「不是...真的到現在才這樣，好氣人啊」、「因爲無法收拾自己，所以裝作安全離別」、「分明覺得這是和閔熙珍面對面得出的結論」、「如果 NewJeans 和 HYBE 和閔熙珍的訴訟是兩碼事的話，從記者招待會開始就不該提了」、「喂，你不是說是媽媽嗎」、「哇～有種串通好的感覺...」、「史無前例啊」、「如果爲了 NewJeans 的話，就應該老實待着啊」、「現在才來？裝義氣了」等等。

12日，ADOR 表示：「NewJeans 成員 Haerin 和Hyein 表明將繼續與 ADOR 一起活動的意向。兩位成員和家人經過深思熟慮和進行充分的討論後，最終決定尊重法院的判決並遵守專屬合約。」



之後，Minji、Hanni、Danielle 也通過立場文表示：「最近我們經過慎重的考慮，決定重返 ADOR。由於有一名成員現在在南極，導致我們的公告發布晚了，但是現在 ADOR 方面還沒有回覆，所以不得不另外通知。」但是 ADOR 表示對於三名成員的回歸，還沒有達成協議，稱：「正在確認三名成員的回歸意向。」



